Neue Doppelspitze im Trainerstab der 1. Herrenmannschaft

Ab sofort werden Jonas Ernst und René Runde gemeinsam das Ruder der ersten Mannschaft übernehmen und das Team durch die Rückrunde leiten. Auch wenn Jonas die Mannschaft in der Hinrunde souverän und erfolgreich an die Tabellenspitze führte, nachdem er zu Beginn der Saison mit dem Teamchefposten in das kalte Wasser geworfen wurde, sind doch alle zwei als Coach bei den Herrenmannschaften sozusagen noch “Jungspunde”, ohne dabei ihre Leistungen schmälern zu wollen. Aus diesem Grund möchten beide zukünftig an ihrer ersten Trainerstation im Männerbereich diese Aufgabe zusammen angehen, um sich nicht nur gegenseitig weiterzubringen, sondern auch immer die nötigen Stützen am Spielfeldrand für das Team im bevorstehenden schweren Meisterschaftskampf zu sein.

Deshalb freuen wir uns umso mehr, den 37jährigen René Runde aus Obergebra bei uns im Verein begrüßen zu dürfen. Als Spieler selbst aktiv bei der SG Empor Sondershausen, SV Badra und SV 1921 Großlohra sammelte er seine ersten Trainererfahrungen (C-Lizenz) von 2018-2020 im Nachwuchsbereich der SV Eintracht Wipperdorf und zuletzt von 2020-2022 bei der U-19 vom FSV Wacker 90 Nordhausen.