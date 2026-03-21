Neue Details zum Fortuna-Rätsel um den Suker-Rauswurf

Die kurze, unscheinbare Mitteilung, sie ist am Dienstagvormittag eingeschlagen wie ein Blitz – und hat deutlich mehr Fragen hervorgerufen als Fakten geschaffen. Von jetzt auf gleich hat Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Zusammenarbeit mit U17-Trainer Sinisa Suker beendet, ohne aber einen Grund für die plötzliche Trennung zu nennen. Und es war am Ende auch kein gewöhnlicher Rauswurf aufgrund sportlichen Misserfolgs, wie er im Fußballgeschäft nicht unüblich ist, sondern eine fristlose Kündigung. Zumindest diesen Teil des Rätsels hatte unsere Redaktion noch am selben Tag in Erfahrung gebracht und berichtet.
Was Suker vorgeworfen wurde oder welcher genaue Auslöser zu seiner sofortigen Entlassung – die finale Entscheidung darüber hatten letztlich Stefan Vollmerhausen und Patrick Fabian, die beiden Leiter der Nachwuchsabteilung, getroffen – geführt hatte, blieb zunächst allerdings offen. Ein Umstand, der über die Klubgrenzen hinaus umgehend für zahlreiche Spekulationen sorgte. Weder Suker selbst noch Vollmerhausen wollten sich am Dienstag auf Anfrage zu den Vorgängen äußern, und auch Fortuna hielt sich vereinsseitig bedeckt.
Zwei Tage nach der plötzlichen Trennung ist es unserer Redaktion nun gelungen, noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen: Demnach soll dem 51-Jährigen gekündigt worden sein, weil er seine Arbeitnehmerpflichten verletzt habe. Genauere Details sind zwar weiterhin unbekannt, strafbar soll er sich jedenfalls nicht gemacht haben. Konkrete Nachfragen zu dem Vorwurf, seinen Pflichten nicht nachgekommen zu sein, und eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme ließ Suker unbeantwortet. Das Kündigungsschreiben hatte der gebürtige Neusser am Dienstagmorgen erhalten, die exakten Gründe sollen ihm in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden sein.
Während die Belegschaft per Mail über die Trennung informiert worden war, hatte sich die überraschende Nachricht im Umfeld des Klubs wie ein Lauffeuer verbreitet. In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans irritiert. Fortuna hatte sich in ihrer kurzen Mitteilung zwar bei Suker „für sein langjähriges und außerordentliches Engagement“ bedankt, allerdings auf ein Zitat eines Verantwortlichen und auf eine Zusammenfassung der Bilanz und Verdienste des Trainers, der seine Arbeit in der Nachwuchsabteilung von Fortuna vor fast genau 30 Jahren aufgenommen und von 2005 bis 2022 die Verantwortung für die U19 getragen hatte, verzichtet.
Mehrere Personen, die den 51-Jährigen gut kennen, hatten ihn gegenüber unserer Redaktion als durchaus unbequemen und streitbaren Charakter beschrieben, allerdings auch als jemanden, der in den vergangenen Jahren mehrere Talente entwickelt hat: etwa Ihlas Bebou, Robin Bormuth, Jamil Siebert oder Shinta Appelkamp. Ob Suker gegen seinen Rauswurf klagen wird, ist bislang noch unbekannt. Die Klagefrist beträgt bei einer fristlosen Kündigung drei Wochen ab dem Zugang des Kündigungsschreibens.