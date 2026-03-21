Neue Details zum Fortuna-Rätsel um den Suker-Rauswurf

Während die Belegschaft per Mail über die Trennung informiert worden war, hatte sich die überraschende Nachricht im Umfeld des Klubs wie ein Lauffeuer verbreitet. In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans irritiert. Fortuna hatte sich in ihrer kurzen Mitteilung zwar bei Suker „für sein langjähriges und außerordentliches Engagement“ bedankt, allerdings auf ein Zitat eines Verantwortlichen und auf eine Zusammenfassung der Bilanz und Verdienste des Trainers, der seine Arbeit in der Nachwuchsabteilung von Fortuna vor fast genau 30 Jahren aufgenommen und von 2005 bis 2022 die Verantwortung für die U19 getragen hatte, verzichtet.

Mehrere Personen, die den 51-Jährigen gut kennen, hatten ihn gegenüber unserer Redaktion als durchaus unbequemen und streitbaren Charakter beschrieben, allerdings auch als jemanden, der in den vergangenen Jahren mehrere Talente entwickelt hat: etwa Ihlas Bebou, Robin Bormuth, Jamil Siebert oder Shinta Appelkamp. Ob Suker gegen seinen Rauswurf klagen wird, ist bislang noch unbekannt. Die Klagefrist beträgt bei einer fristlosen Kündigung drei Wochen ab dem Zugang des Kündigungsschreibens.