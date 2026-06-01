Neue Co-Trainerin für den SV Meppen – Janßen komplettiert Trainerstab

Mit Janßen verpflichtet der Zweitligist eine Trainerin, die trotz ihres jungen Alters bereits erste Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt hat. Die gebürtige Friesländerin absolvierte 2024 erfolgreich die Trainer-B-Lizenz des Niedersächsischen Fußballverbandes und verfügt darüber hinaus über einen Hintergrund als aktive Spielerin im Frauenfußball.

Für den Sportlichen Leiter Thomas Pfannkuch passt das Profil der neuen Co-Trainerin genau zu den Vorstellungen des Vereins. „Mit Femke haben wir eine Trainerin gewonnen, die fachlich überzeugt und gleichzeitig hervorragend zu unserem Weg passt“, erklärt Pfannkuch. Besonders ihre Herangehensweise an die tägliche Arbeit habe Eindruck hinterlassen. „Sie bringt eine hohe Begeisterung für die Trainingsarbeit mit, verfügt über eine moderne Sicht auf die Spielentwicklung und möchte sich auf diesem Niveau konsequent weiterentwickeln.“