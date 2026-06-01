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Neue Co-Trainerin für den SV Meppen – Janßen komplettiert Trainerstab
23-Jährige übernimmt vakante Position bei den Zweitliga-Fußballerinnen – Pfannkuch lobt „Kompetenz, Lernbereitschaft und Leidenschaft“
Die Frauen des SV Meppen haben die letzte offene Personalie in ihrem Trainerteam geklärt. Zur Saison 2026/27 wird Femke Janßen als neue Co-Trainerin die Arbeit bei den Emsländerinnen aufnehmen. Die 23-Jährige ergänzt künftig das Trainerteam um Katharina Börger und Thomas Pfannkuch und tritt die Nachfolge von Sandra Klass an, die ihre Tätigkeit nach der vergangenen Spielzeit beendet hatte.
Mit Janßen verpflichtet der Zweitligist eine Trainerin, die trotz ihres jungen Alters bereits erste Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt hat. Die gebürtige Friesländerin absolvierte 2024 erfolgreich die Trainer-B-Lizenz des Niedersächsischen Fußballverbandes und verfügt darüber hinaus über einen Hintergrund als aktive Spielerin im Frauenfußball.
Für den Sportlichen Leiter Thomas Pfannkuch passt das Profil der neuen Co-Trainerin genau zu den Vorstellungen des Vereins. „Mit Femke haben wir eine Trainerin gewonnen, die fachlich überzeugt und gleichzeitig hervorragend zu unserem Weg passt“, erklärt Pfannkuch. Besonders ihre Herangehensweise an die tägliche Arbeit habe Eindruck hinterlassen. „Sie bringt eine hohe Begeisterung für die Trainingsarbeit mit, verfügt über eine moderne Sicht auf die Spielentwicklung und möchte sich auf diesem Niveau konsequent weiterentwickeln.“
„Eine spannende Herausforderung“
Auch Janßen selbst sieht den Wechsel als wichtigen Schritt ihrer Trainerlaufbahn. „Der SV Meppen genießt im Frauenfußball einen hervorragenden Ruf“, sagt die 23-Jährige. „Die Gespräche waren von Beginn an sehr offen und wertschätzend.“ Die neue Aufgabe in der 2. Frauen-Bundesliga reizt sie besonders: „Für mich ist die 2. Frauen-Bundesliga eine spannende Herausforderung, der ich mit großer Motivation entgegenblicke.“
Zugleich blickt Pfannkuch noch einmal auf die Arbeit ihrer Vorgängerin zurück. „Sandra hat im vergangenen Jahr einen wichtigen Beitrag zur Mannschaft geleistet und ihre Aufgaben mit großem Engagement ausgefüllt“, betont er. „Für ihren Einsatz möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen ihr für ihren weiteren Weg sowohl privat als auch beruflich alles Gute.“
Mit der Verpflichtung von Janßen sind die personellen Planungen im Trainerstab der SVM-Frauen abgeschlossen. Gemeinsam mit Cheftrainerin Katharina Börger, Sportlichem Leiter Thomas Pfannkuch und Torwarttrainer Marcus Antczak wird sie künftig die sportliche Arbeit der Meppener Zweitliga-Mannschaft begleiten und neue Impulse in den Trainingsalltag einbringen.