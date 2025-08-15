Neue Co-Trainerin beim ASV Rimpar

Der ASV Rimpar freut sich, Conny Böck ab dem 01.09. offiziell als neue Co-Trainerin der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen. Nach einer erfolgreichen Hospitanz in den vergangenen Wochen konnte sie das Team bereits intensiv kennenlernen und übernimmt nun die Position von Christian Kuhn, der sich auf eine längere Weltreise verabschiedet.

Cheftrainer Marcel Bauer zeigt sich begeistert: „Mit Conny habe ich eine hervorragend ausgebildete und qualifizierte Co-Trainerin an meiner Seite. Wir kennen uns bereits durch die gemeinsame Arbeit am DFB-Stützpunkt und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Der ASV Rimpar bedankt sich herzlich bei Christian Kuhn für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für seine Reise."