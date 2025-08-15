„Neue Challenge“: SC Olching erwartungsvoll vor Spiel in Raisting

Der SC Olching startete stark in die Saison. Doch Trainer Felix Mayer bleibt skeptisch. Der SV Raisting könnte eine neue Herausforderung sein.

Olching - Aktuell läuft es beim SC Olching wie am Schnürchen. Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 Tore lautet die Bilanz. Doch Felix Mayer will sich davon nicht blenden lassen. „Sportlich waren die beiden Spiele noch nicht die Gradmesser“, meinte der SCO-Coach. „Das Spiel gegen Bullach hatte den Derbycharakter, gegen Wolfratshausen hatten wir es mit einem mauernden Gegner zu tun. In Raisting erwartet uns nun wieder eine neue Challenge.“

Gegner liefert stets gute Performance

Im Gastspiel beim SV Raisting am Sonntag, 14 Uhr, erwartet Coach Mayer einen „kämpferischen und körperlichen Gegner“. Der Trainer – Spielertrainer Johannes Franz – schaffe es seit Jahren, die Mannschaft zu einer guten Performance zu treiben, meint der Olching-Coach. Von daher will sich Felix Mayer nicht täuschen lassen von den bisherigen Ergebnissen des SVR (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). In den letzten vier Spielzeiten beendete die Raistinger Elf die Saison nie schlechter als Platz sechs.

Personell kommen die Olchinger derzeit etwas auf dem Zahnfleisch daher, meinte Mayer. Dennoch werde man eine Mannschaft auf den Platz bringen, die die nächsten drei Punkte einfahren soll. Und so dem Coach ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk macht. Am Freitag feierte Mayer seinen 30. Geburtstag.