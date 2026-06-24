Neue Bühne für die Zukunft der Löwen Eintracht Braunschweig startet in der Bundesliga Talent Series von red · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Eintracht Braunschweig wird ab der Saison 2026/27 Teil eines neuen Nachwuchswettbewerbs im deutschen Profifußball sein. Die Löwen nehmen an der erstmals ausgetragenen Bundesliga Talent Series teil, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ins Leben gerufen wurde und jungen Spielern den Übergang vom Nachwuchs- in den Profibereich erleichtern soll.

Die Einführung des Wettbewerbs wurde im März einstimmig von den Mitgliedern der DFL beschlossen. Für die Premierensaison haben insgesamt 26 Vereine aus der Bundesliga und 2. Bundesliga ihre Teilnahme zugesagt – darunter auch Eintracht Braunschweig. Fokus auf den Übergang zum Profifußball Die Bundesliga Talent Series richtet sich vor allem an Spieler im Altersbereich zwischen der U17 und U21. Ziel ist es, Talenten zusätzliche Einsätze auf anspruchsvollem Niveau zu ermöglichen und ihnen wichtige Wettkampfpraxis für den nächsten Karriereschritt zu verschaffen.

Dabei greifen die Vereine auf ihre bestehenden Nachwuchs- und Entwicklungskader zurück. Zusätzlich dürfen pro Mannschaft bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden. Diese Regelung soll beispielsweise Profis nach längeren Verletzungspausen die Möglichkeit geben, Spielrhythmus zu sammeln. Der Wettbewerb wird in zwei Halbserien nach dem Schweizer Modell ausgetragen. Die erste Serie findet zwischen September und Dezember 2026 statt, die zweite zwischen Februar und April 2027.