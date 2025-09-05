Neue Bandenpartner für den TSV Heidenau

Ein riesiges DANKESCHÖN an unsere neu gewonnen Sponsoren, die sich dazu entschieden haben, unsere „Allianz Arena“ ein gutes Stück zu verschönern 🥳

Wir bedanken uns bei: NL Logistics, heimWatt, Heidepraxis Julia Strate, Marquardt Bedachungen, Ehlen Tiefbau, Computerservice Wernstedt und insbesondere bei Menzyk-Bau, die direkt in doppelter Breite zugeschlagen haben🤜🏼🤛🏽

Wir freuen uns sehr, dass ihr nun Teil unseres TSV‘s seid 😊