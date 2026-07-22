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Neue Bälle für Viktoria Ahlen-Steinbild: Spende sorgt für Freude im Verein
Der SV Viktoria Ahlen-Steinbild darf sich über neue Trainingsbälle freuen. Möglich wurde die Unterstützung durch eine Spende des Europaabgeordneten Jens Gieseke, übergeben von Ferienpraktikant Mattis Jönen.
Unterstützung für den Trainingsalltag
Beim SV Viktoria Ahlen-Steinbild gibt es Grund zur Freude: Der Verein hat einen neuen Ballsatz erhalten und kann damit künftig mit frischem Trainingsmaterial arbeiten. Die Übergabe übernahm Mattis Jönen, der derzeit ein Ferienpraktikum im Büro des Europaabgeordneten Jens Gieseke absolviert.
Dank an Jens Gieseke und Mattis Jönen
Besonders erfreut zeigt sich der Verein darüber, dass Mattis Jönen die Gelegenheit seines Praktikums genutzt hat, um sich für seinen Heimatverein einzusetzen. Ein ausdrücklicher Dank gilt zudem Jens Gieseke, der die Spende ermöglicht hat und damit das Vereinsleben in Ahlen-Steinbild unterstützt.
Mit den neuen Bällen sind die Voraussetzungen für die kommenden Trainingseinheiten verbessert – und die Freude im Verein entsprechend groß.
Auf diese Verpflichtung stoßen alle an
Noch vor dem Start der neuen Saison gibt es beim SV Concordia Schleper einen Neuzugang abseits des Spielfelds. Der Verein hat mit der Bitburger Braugruppe einen neuen Bierpartner vorgestellt und schlägt damit ein neues Kapitel auf.
Künftig sollen die Zuschauer bei den Heimspielen die Marke Benediktiner genießen können. Der Verein verbindet mit der neuen Partnerschaft die Hoffnung auf viele gemeinsame Genussmomente und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
In Vertretung von Christoph Kessen wurde die Kooperation auf den Weg gebracht. Der SV Concordia Schleper bedankt sich ausdrücklich für die vertrauensvollen Gespräche und blickt voller Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit dem neuen Partner.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass künftig nicht nur der Fußball schmeckt, sondern auch das Bier auf den Rängen seinen Teil zu gelungenen Heimspieltagen beiträgt.