Neue Bälle für Viktoria Ahlen-Steinbild: Spende sorgt für Freude von P. M. · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Viktoria Ahlen-Steinbild

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Neue Bälle für Viktoria Ahlen-Steinbild: Spende sorgt für Freude im Verein Der SV Viktoria Ahlen-Steinbild darf sich über neue Trainingsbälle freuen. Möglich wurde die Unterstützung durch eine Spende des Europaabgeordneten Jens Gieseke, übergeben von Ferienpraktikant Mattis Jönen.

Unterstützung für den Trainingsalltag Beim SV Viktoria Ahlen-Steinbild gibt es Grund zur Freude: Der Verein hat einen neuen Ballsatz erhalten und kann damit künftig mit frischem Trainingsmaterial arbeiten. Die Übergabe übernahm Mattis Jönen, der derzeit ein Ferienpraktikum im Büro des Europaabgeordneten Jens Gieseke absolviert. Dank an Jens Gieseke und Mattis Jönen Besonders erfreut zeigt sich der Verein darüber, dass Mattis Jönen die Gelegenheit seines Praktikums genutzt hat, um sich für seinen Heimatverein einzusetzen. Ein ausdrücklicher Dank gilt zudem Jens Gieseke, der die Spende ermöglicht hat und damit das Vereinsleben in Ahlen-Steinbild unterstützt. Mit den neuen Bällen sind die Voraussetzungen für die kommenden Trainingseinheiten verbessert – und die Freude im Verein entsprechend groß.

– Foto: SV Concordia Schleper