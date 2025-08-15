Neue Ausstattung für den FC Heidetal

++ Neue Ausstattung pünktlich zum Trainingslager ++

Am Freitag, 18. Juli fand sich unsere erste Herren zum Trainingslager auf der Anlage des TSV Hitzacker ein. Von einem Schauer am Freitag unterbrochen, arbeiten die Jungs fleißig an ihrer Kondition und vertiefen die Spielidee unseres neuen Trainers.

Sehr zur Freude aller Beteiligten traf die neue Ausstattung pünktlich ein. Vielen Dank an das Autohaus Horn um unsere Spieler Joshua und Daniel Horn, an Uwe Hinzmann und sein Ingenieurbüro Hinzmann & Hinzmann, sowie an Lüneburger hHustechnik für die Unterstützung.