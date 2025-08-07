Neue Aufwärmshirts für die Damen des SV Hodenhagen

Vor dem Pokalspiel erhielten wir unsere neuen Aufwärmshirts von Concordia Jan Deppe . Die neuen Shirts sorgen nicht nur für ein einheitliches Erscheinungsbild auf dem Platz, sondern stärken auch den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das Team bedankt sich herzlich bei Jan Deppe für seine Unterstützung😍

Das Spiel verloren wir leider mit 4:0. Dennoch gibt es auch positive Aspekte. In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft eine deutlich bessere Leistung. Besonders die Abwehr war sehr stark und konnte einige gefährliche Angriffe des Gegners abwehren. Insgesamt zeigten wir eine gute kämpferische Einstellung und gaben nie auf. Trotz des Ergebnisses kann die zweite Halbzeit als ein Schritt nach vorne gewertet werden, auf dem man aufbauen kann.