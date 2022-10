Neue Aufstellung beim FC Kray Oberliga Niederrhein: Der Vorsitzende Jörg Islacker zieht sich zurück.

Kontinuität ist gewährleistet

Jörg Islacker hat gerade zum Ende seiner zweijährigen Amtszeit wichtige Weichen gestellt. Mit Ex-Profi Rudi Zedi unterhält der FC Kray einen hauptamtlichen sportlichen Leiter. Ein echtes Novum in der Gewichtsklasse vergleichbar aufgestellter Vereine in der Oberliga Niederrhein. Gemeinsam mit Zedi leitete Islacker im Sommer einen echten sportlichen Umbruch ein. "Viele junge und auch erfahrene Spieler sollen und werden in Kray in den nächsten Jahren wieder zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammenwachsen und ein Gallisches Dorf 2.0 bilden“, so FCK-Vize Jens Bürger zur strategischen Ausrichtung des Clubs, die sich auch unter dem künftigen Vorstand nicht ändern werde. Diese Denke hat nicht zuletzt Jörg Islacker in den letzten zwei Jahren angestoßen. Der FC Kray ist ein spannender Club, ist auf dem richtigen Weg und wird stärker. In allen Bereichen.