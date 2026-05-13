Neue Aufgabe für Vilzings Co-Trainer Matthias Graf

Im schwarzgelben Lager rüstet man sich nun für die neue Spielzeit. Die Kaderplanung des sportlichen Leiters Arpad Raki sind schon weit fortgeschritten. Mit Vincent und Jakob Kernbichl, Ridon und Rinor Hoti sowie Maximilian Fleischmann stoßen gleich fünf Spieler aus der derzeitigen U19 zum Kreisligateam. Die ohnehin junge Mannschaft wird also weiter mit jungen Talenten bestückt, der Kader wird voraussichtlich 19 bis 20 Feldspieler umfassen.



Neben dem Feld hatte Arpad Raki am Rande der internen Abschlussfeier am vergangenen Samstag für die Truppe noch eine weitere tolle Nachricht parat: Der bisherige Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft Matthias Graf (38) wird zur neuen Saison an die Seite des bisherigen Kreisliga-Coaches Zoltan Ambrus (39) rücken und künftig im gleichberechtigten Trainerteam die sportlichen Geschicke leiten. Im Winter wurde bekannt, dass der Bayerwäldler „Hias“ Graf am Saisonende sein Amt als Trainerassistent der 1. Mannschaft nach fünf Jahren in dieser Rolle abgeben wird.





„Für die DJK ist das eine tolle Bereicherung, dass Hias unserem Verein erhalten bleibt. Es ist menschlich absolut top, fachlich höchst kompetent und kann prima gerade mit jungen Spielern“, freut sich Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in der Meldung über die neue Aufgabe von Graf. Die Euphorie durch die zahlreichen jungen Neuzugänge ist durchaus spürbar, Kreisliga-Chef Raki freut sich ebenfalls auf die neue Saison: „Wir werden eine sehr talentierte Mannschaft haben und wollen einfach schönen Fußball spielen. Was am Ende raus kommt, werden wir sehen, wir haben da überhaupt keinen Druck. Gerade die jungen Spieler können sich in aller ruhe entwickeln“, blickt Raki voraus.