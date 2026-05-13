Neue Aufgabe für Vilzings Co-Trainer Matthias Graf

Beim Regionalligisten DJK Vilzing gibt es Neuigkeiten aus dem Unterbau. Als amtierender Vizemeister der Kreisliga Ost wird zur neuen Saison die 2. Mannschaft der DJK wieder eigenständig im Spielbetrieb um Punkte kämpfen. Die Partnerschaft mit dem FC Zandt wird in der neuen Saison fortgesetzt, es wird unter anderem Spiel- und Trainingsbetrieb der DJK Vilzing II in Zandt stattfinden. Als SG wird aber in der B-Klasse die Mannschaft FC Zandt I / Vilzing III spielen, in der Kreisliga nur noch die DJK Vilzing II als eigenständige Mannschaft. Das teilt der Viertligaklub am Mittwoch auf seiner Homepage mit.
Im schwarzgelben Lager rüstet man sich nun für die neue Spielzeit. Die Kaderplanung des sportlichen Leiters Arpad Raki sind schon weit fortgeschritten. Mit Vincent und Jakob Kernbichl, Ridon und Rinor Hoti sowie Maximilian Fleischmann stoßen gleich fünf Spieler aus der derzeitigen U19 zum Kreisligateam. Die ohnehin junge Mannschaft wird also weiter mit jungen Talenten bestückt, der Kader wird voraussichtlich 19 bis 20 Feldspieler umfassen.
Neben dem Feld hatte Arpad Raki am Rande der internen Abschlussfeier am vergangenen Samstag für die Truppe noch eine weitere tolle Nachricht parat: Der bisherige Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft Matthias Graf (38) wird zur neuen Saison an die Seite des bisherigen Kreisliga-Coaches Zoltan Ambrus (39) rücken und künftig im gleichberechtigten Trainerteam die sportlichen Geschicke leiten. Im Winter wurde bekannt, dass der Bayerwäldler „Hias“ Graf am Saisonende sein Amt als Trainerassistent der 1. Mannschaft nach fünf Jahren in dieser Rolle abgeben wird.