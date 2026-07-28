Neue Aufgabe für Mincu: Nachfolger kommt vom HFC zum FCM U19-DFB-Nachwuchsliga +++ Nach dem historischen Erfolg mit der U17 des 1. FC Magdeburg übernimmt Matthias Mincu die A-Junioren von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit den B-Junioren übernimmt Matthias Mincu (r.) einen neuen Posten im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg. – Foto: Axel Kammerer

Hinter Matthias Mincu und den B-Junioren des 1. FC Magdeburg liegt eine historische Spielzeit. Nach dem sensationellen Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit der U17 übernimmt Mincu zur neuen Saison eine neue Aufgabe im FCM-Nachwuchs.

Künftig wird sich der 33-Jährige für die Geschicke der A-Junioren verantwortlich zeigen. Für den Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist dieser Posten keinesfalls unbekannt. Nachdem Mincu zuvor schon Thomas Hoßmang mehrere Jahre als Co-Trainer assistiert hatte, wurde er 2019 - im Alter von nur 27 Jahren - zum ersten Mal zum Chefcoach der Magdeburger U19 berufen. Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel beim SC Preußen Münster Nur wenige Monate später stieg er damals als Co-Trainer von Christian Titz zu den Profis auf und blieb dort. Im Sommer 2022 verabschiedete sich Mincu aus dem Profigeschäft, zwei Jahre später kehrte er als Coach der U17 zum 1. FC Magdeburg zurück. Nun schließt sich der Kreis: Mincu hat wieder die A-Junioren der Blau-Weißen übernommen. Schon am Wochenende startet er mit seinen Talenten mit dem DFB-Pokalspiel beim SC Preußen Münster (Sonntag, 11 Uhr) in die neue Saison. Zum FuPa-Profil:

>> Matthias Mincu Den freigewordenen Posten bei der U17 hat der 1. FC Magdeburg derweil mit einem externen Neuzugang besetzt: Julian Eckert übernimmt künftig die Verantwortung bei den B-Junioren. Der 25-Jährige stand in der vergangenen Saison bei den Altersgenossen des Halleschen FC an der Seitenlinie. Zuvor coachte er bereits die A-Junioren des Berliner AK in der DFB-Nachwuchsliga.

Eckerts "inhaltliche Ausrichtung" entspricht dem des NLZ Eckerts Entwicklung verfolge man beim FCM "bereits seit längerer Zeit", schrieb der Verein zur Vorstellung des neuen B-Junioren-Trainers auf seiner Homepage. "In seinen bisherigen Stationen überzeugte er mit einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit und begleitete zahlreiche Spieler auf ihrem sportlichen Weg. Gleichzeitig entspricht seine inhaltliche Ausrichtung den Grundsätzen der Ausbildungsphilosophie des Nachwuchsleistungszentrums", hieß es weiter. Zum FuPa-Profil: >> Julian Eckert Am 8. August startet die Magdeburger U17 mit einem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden in die neue Spielzeit der DFB-Nachwuchsliga. Schon eine Woche später kommt es für den neuen Coach Julian Eckert zum Wiedersehen mit dem Halleschen FC.