Neue Aufgabe für Erdal Izmire bei Gebenbach Die SG Ursulapoppenricht / DJK Gebenbach II und ihr Trainerduo trennen sich zum Saisonende – Spielertrainer Izmire wird dann Sportlicher Leiter des Gebenbacher Bayernligateams

So wird Erdal Izmire nach viereinhalb Jahren als Coach bei der SG ab Juli zum Sportlichen Leiter beim aktuellen Bayernliga-Spitzenreiter DJK Gebenbach berufen. Das neue Aufgabenfeld des 37-Jährigen umfasst insbesondere Tätigkeiten, Teammanager Franz Wittich zu unterstützen und ihm zur Seite zu stehen bei Angelegenheiten, die „rund um die Mannschaft“ anfallen.



Der in Ursulapoppenricht gleichberechtigt neben Erdal Izmire als „Co“ arbeitende Albert Sejdiu bricht ebenfalls seine Zelte ab. Er wolle sich verändern und eine neue Herausforderung als Cheftrainer suchen. Deshalb habe er die Vertragsverlängerung abgelehnt, so der erst 30 Jahre alte Sejdiu gegenüber „onetz“. Aktuell befinde er sich bereits in Verhandlungen mit mehreren Vereinen des Umkreises. Sejdiu, der als Inhaber der B-Lizenz seit einigen Wochen auch den Stützpunkt in Amberg unterstützt, strebt er in den nächsten zwei Jahren die A-Lizenz an.



Sportlich befindet sich die Spielgemeinschaft als Schlusslicht der Kreisliga Süd mit elf Punkten in einer schwierigen Situation, was dennoch kein Grund für das Trainerduo ist, die Flinte schon ins Korn zu werfen. Es wäre laut Izmire die Zeit gekommen für neue Trainer, die neuen Ideen brächten. Das Ziel wäre weiter der Klassenerhalt, dafür würden beide alles tun. Bei noch verbleibenden acht Partien und einem Rückstand von acht Punkten wäre rechnerisch noch alles möglich, erklärt Izmire. Mit Philipp Feldmann vom TSV Königstein vermeldet die SG einen Neuzugang während der Winterpause, eventuell kommt noch eine weitere Verstärkung hinzu. Verlassen hat die Mannschaft kein Spieler.