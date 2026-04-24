Neue Aufgabe für Aufstiegs-Architekt

Ein Jahr nach der Trennung von der FV Hunsrückhöhe hat die SG Veldenz/Burgen ein erstes großes Ziel erreicht und sich bereits frühzeitig den Titel in der Kreisliga C 21 gesichert. Architekt des Aufstiegs ist Uwe Willems. Dieser hatte das Traineramt im vergangenen Sommer übernommen und das Team bislang ausnahmslos zu Siegen geführt. Seit dem 6:0 am Samstag vor einer Woche gegen die SG Mittelmoseltal II ist das Team auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.
Willems hatte in der Vorsaison noch die dritte Mannschaft der FV Hunsrückhöhe in der C-Liga gecoacht. Der 44-Jährige spielte zuvor viele Jahre bei seinem Heimatverein FSV Franzenheim unweit von Trier, bevor ihn ein dritter Kreuzbandriss ausbremste. „Die Jungs wollten unbedingt wieder für ihre Heimatvereine spielen. Das Vereinsleben war ihnen wichtig und die Anerkennung ihrer Leistungen. In Monzelfeld haben sie damals vor 20 Zuschauern gespielt, in dieser Saison kommen meist 100 bis 150 Zuschauer zu den Heimspielen. Sie fühlen sich mehr wertgeschätzt“, sagt Willems. Hier geht's zum kompletten Artikel