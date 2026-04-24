Neue Aufgabe für Aufstiegs-Architekt

Willems hatte in der Vorsaison noch die dritte Mannschaft der FV Hunsrückhöhe in der C-Liga gecoacht. Der 44-Jährige spielte zuvor viele Jahre bei seinem Heimatverein FSV Franzenheim unweit von Trier, bevor ihn ein dritter Kreuzbandriss ausbremste. „Die Jungs wollten unbedingt wieder für ihre Heimatvereine spielen. Das Vereinsleben war ihnen wichtig und die Anerkennung ihrer Leistungen. In Monzelfeld haben sie damals vor 20 Zuschauern gespielt, in dieser Saison kommen meist 100 bis 150 Zuschauer zu den Heimspielen. Sie fühlen sich mehr wertgeschätzt“, sagt Willems. Hier geht's zum kompletten Artikel