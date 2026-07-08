Neue Aufgabe abseits des Platzes

– Foto: Melsunger FV

Der Melsunger FV 08 setzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch in seiner Vereinsstruktur weiter auf vertraute Gesichter. Wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mitteilte, bleibt Jannik Elcik Teil des Vereins – künftig allerdings in neuer Funktion. Elcik wird die sportliche Leitung unterstützen und beim MFV den Bereich Sponsoring und Partnerschaften übernehmen.

Für den Verein ist diese Personalie auch deshalb besonders, weil Elciks erste Saison in Melsungen sportlich kaum unglücklicher hätte beginnen können. Der im vergangenen Jahr zum MFV gewechselte Spieler zog sich bereits in seinem ersten Einsatz einen Kreuzbandriss zu und musste anschließend die gesamte Spielzeit pausieren. Ein weiteres Pflichtspiel für die weiß-schwarzen Farben kam nicht hinzu. Dennoch blieb Elcik dem Klub verbunden – ein Umstand, den der MFV in seiner Mitteilung ausdrücklich hervorhebt.

Nun soll Elcik seine Stärken, sein Netzwerk und seine Verbundenheit zum Verein abseits des Rasens einbringen. Gerade im Amateurfußball sind Sponsoring und Partnerschaften längst zu zentralen Bereichen geworden, wenn es darum geht, sportliche Ziele mit verlässlichen Rahmenbedingungen zu verbinden. Der MFV vertraut dabei auf einen Mann, der den Verein bereits aus der Kabine kennt und nun in organisatorischer Rolle Verantwortung übernimmt.