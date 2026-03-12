Neue Anzeigetafel im Stadion des TSV Gammertingen

Neue Anzeigetafel im Stadion des TSV – Gemeinschaftsprojekt mit Signalwirkung
Im Stadion des TSV wurde eine moderne Anzeigetafel installiert, die künftig für ein noch besseres Fußballerlebnis sorgt. Das neue System überzeugt mit klarer LED-Anzeige, moderner Technik und der Möglichkeit, Spielstand und Spielzeit übersichtlich darzustellen.
Ein besonderer Dank geht an das Autohaus Straub, der als Sponsor die Umsetzung dieses Projekts ermöglicht hat. Ebenso gebührt großer Dank die Greenkeeper des TSV, die mit großem Engagement die Montage der Anlage übernommen haben. Der TSV-Vorstand kümmerte sich um die Organisation und Koordination, sodass die Installation reibungslos umgesetzt werden konnte.
Hergestellt wurde die Anzeigetafel von Apato Sports, einem erfahrenen Anbieter im Bereich moderner Sportanlagen-Ausstattung. Mit dieser Investition setzt der Verein ein deutliches Zeichen für Fortschritt, Teamgeist und Zusammenhalt.
Die neue Tafel sorgt bereits jetzt bei Spielern und Zuschauern für Begeisterung – sie trägt spürbar zur professionellen Atmosphäre im Stadion bei und unterstreicht den Anspruch des TSV, den Spielbetrieb kontinuierlich zu verbessern.
Der TSV bedankt sich bei allen Beteiligten und Unterstützern, die durch ihren Einsatz und ihre Zusammenarbeit dieses Projekt möglich gemacht haben.