Neue Anzeigetafel im Stadion des TSV Gammertingen

Im Stadion des TSV wurde eine moderne Anzeigetafel installiert, die künftig für ein noch besseres Fußballerlebnis sorgt. Das neue System überzeugt mit klarer LED-Anzeige, moderner Technik und der Möglichkeit, Spielstand und Spielzeit übersichtlich darzustellen.

Ein besonderer Dank geht an das Autohaus Straub, der als Sponsor die Umsetzung dieses Projekts ermöglicht hat. Ebenso gebührt großer Dank die Greenkeeper des TSV, die mit großem Engagement die Montage der Anlage übernommen haben. Der TSV-Vorstand kümmerte sich um die Organisation und Koordination, sodass die Installation reibungslos umgesetzt werden konnte.

Hergestellt wurde die Anzeigetafel von Apato Sports, einem erfahrenen Anbieter im Bereich moderner Sportanlagen-Ausstattung. Mit dieser Investition setzt der Verein ein deutliches Zeichen für Fortschritt, Teamgeist und Zusammenhalt.