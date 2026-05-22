Der Gautinger SC hat eine digitale Spielstandsanzeige erhalten. Die Höchstetter-Stiftung bezahlte die ferngesteuerte Tafel in der Lutz-Tietz-Arena.
„Teamgeist vom Kopf bis in die Breite“ lautet das Motto: Gemeinsam mit Förderer Klaus Höchstetter, dem Vorsitzenden der gleichnamigen Stiftung, feierten die Fußballer des Gautinger SC beim jüngsten Heimspiel die offizielle Übergabe der neuen digitalen Spielstandsanzeige in der Lutz-Tietz-Arena an der Leutstettener Straße.
Unmittelbar vor dem Anpfiff zur wichtigen Partie der ersten Mannschaft des GSC gegen den TSV Hechendorf wurde die neue Anzeigetafel offiziell eingeweiht. Der Clou der ferngesteuerten und massiven Spielstandsanzeige sei der Solarbetrieb, erläuterte Sponsor Höchstetter. Die Stiftung des Gautinger Vaters von drei bereits erwachsenen Sportlern widmet sich bekanntlich „der Förderung junger Menschen in Bildung, Sport und Persönlichkeitsentwicklung“. Bereits vor Jahren hatte die Stiftung deshalb GSC-Fußball-Jugendteams mit Trikots und Bällen unterstützt – und engagiert sich bis heute kontinuierlich für den Gautinger Sportclub und seine Nachwuchsarbeit.
„Im Herbst 2024 kam Kapitän Julian Feser wegen der Neuanschaffung erstmals auf mich zu“, erzählte Höchstetter. Unter tatkräftiger Mithilfe von Spielern und Gautinger Fachkräften wie GSC-Legende Michael Kaiser, der die Aufbau- und Installationsarbeiten begleitete, wurde die digitale Anzeigetafel mit Fundamenten und Stützen montiert. Beim anschließenden Heimspiel der ersten Mannschaft gegen Hechendorf zeigte die neu installierte Anzeigetafel am Spielende prompt ein hocherfreuliches Ergebnis für die Gastgeber an: 4:1 für Gauting.