Über die neue Anzeigetafel freuen sich die Fußballer des Gautinger SC mit ihrem Kapitän Julian Feser (vorne 3.v.l.) und Sponsor Klaus Höchstetter (hinten 5.v.l.). – Foto: Christine Cless-Wesle

„Teamgeist vom Kopf bis in die Breite“ lautet das Motto: Gemeinsam mit Förderer Klaus Höchstetter, dem Vorsitzenden der gleichnamigen Stiftung, feierten die Fußballer des Gautinger SC beim jüngsten Heimspiel die offizielle Übergabe der neuen digitalen Spielstandsanzeige in der Lutz-Tietz-Arena an der Leutstettener Straße.

Die neue Anzeige des GSC zeigte gegen Hechendorf direkt ein hocherfreuliches Ergebnis

Unmittelbar vor dem Anpfiff zur wichtigen Partie der ersten Mannschaft des GSC gegen den TSV Hechendorf wurde die neue Anzeigetafel offiziell eingeweiht. Der Clou der ferngesteuerten und massiven Spielstandsanzeige sei der Solarbetrieb, erläuterte Sponsor Höchstetter. Die Stiftung des Gautinger Vaters von drei bereits erwachsenen Sportlern widmet sich bekanntlich „der Förderung junger Menschen in Bildung, Sport und Persönlichkeitsentwicklung“. Bereits vor Jahren hatte die Stiftung deshalb GSC-Fußball-Jugendteams mit Trikots und Bällen unterstützt – und engagiert sich bis heute kontinuierlich für den Gautinger Sportclub und seine Nachwuchsarbeit.