Neue Anlage beim SV München West – Rekordtorschütze Auspurg kehrt zurück: „Wir freuen uns riesig“

Sigi Schorpp, Vorstand SV München West

Auch Sigi Schorpp, Vorstand des SV München West, sieht der Zukunft mit großer Vorfreude entgegen: „Wir brennen auf eine spannende, gemeinsame Zukunft und freuen uns darauf, was wir zusammen erreichen können.“ Der Umbau der Anlage schreitet gut voran. Der erste neue Kunstrasen ist bereits fertiggestellt, die Arbeiten an den weiteren Kunstrasenplätzen sowie am Rohbau der neuen Geschäftsstelle und der Umkleidekabinen sind in vollem Gange.