Neue Ära bei Grün-Weiß Gröbenzell: Mit viel Energie in die Saison

– Foto: Brettner Matthias

Bereits am 3. Juli fiel der Startschuss für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Und schon zu Beginn war klar: Bei Grün-Weiß Gröbenzell beginnt in diesem Sommer eine neue Ära.

28 Neuzugänge, eine komplette A-Jugend im Herrenbereich und kein Training mit weniger als 22 Spielern: Bei Grün-Weiß Gröbenzell hat sich im Sommer einiges getan. Unter dem neuen Cheftrainer Christian Förster arbeitet die Mannschaft intensiv daran, aus vielen neuen Gesichtern eine Einheit zu formen.

Doch nicht nur aus dem eigenen Nachwuchs erhält der Herrenbereich Verstärkung. Zahlreiche Spieler aus verschiedenen Vereinen haben sich Grün-Weiß Gröbenzell angeschlossen. Insgesamt kann der Verein zur neuen Saison einen beeindruckenden Zuwachs von 28 Neuzugängen im Herrenbereich verzeichnen.

Besonders erfreulich ist der Übergang einer kompletten A-Jugend in den Herrenbereich. Für den Verein ist dies nicht nur ein wichtiger Schritt für die Zukunft, sondern gleichzeitig eine spannende Aufgabe. Nun gilt es, die Verbindung zwischen den jungen Spielern und den erfahrenen Kräften so eng wie möglich zu gestalten und aus unterschiedlichen Generationen eine gemeinsame Einheit zu formen.

Großer Konkurrenzkampf – hohe Trainingsbeteiligung

Bei dieser Kadergröße ist eines von Beginn an deutlich zu spüren: Niemand möchte sich mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben. Jeder Spieler möchte sich zeigen und um einen Platz in der Startelf kämpfen.

Dieser Konkurrenzkampf schlägt sich unmittelbar in der Trainingsbeteiligung nieder. Keine Einheit fand bislang mit weniger als 22 Spielern statt. Beste Voraussetzungen also für das Trainerteam, intensiv zu arbeiten und die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Der neue Cheftrainer der 1. Mannschaft, Christian Förster, verfolgt dabei eine klare Philosophie. Im Mittelpunkt steht nahezu immer der Ball. Neben neuen Spielformen wird auch im konditionellen Bereich intensiv gearbeitet – allerdings möglichst spielnah.

Denn für Förster gilt: Auch wenn Kondition trainiert wird, sollte der Ball möglichst immer mit im Spiel sein. Und so lässt sich selbst die anstrengende Ausdauerarbeit für die Spieler etwas angenehmer gestalten.

Bewusst starke Gegner gewählt

Schon kurze Zeit nach dem Trainingsauftakt standen die ersten Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Bei der Auswahl der Gegner wurde bewusst ein anspruchsvoller Weg eingeschlagen: Grün-Weiß Gröbenzell vereinbarte ausschließlich Testspiele gegen Mannschaften aus höheren Spielklassen.

Dabei standen die Ergebnisse zunächst nicht im Vordergrund.

Die Spiele sollten vor allem dazu dienen, Spielpraxis und Kondition zu sammeln. Gleichzeitig nutzte Christian Förster die Begegnungen, um die zahlreichen neuen Spieler auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen, verschiedene Konstellationen auszuprobieren und passende Positionspärchen zu finden.

Gerade bei einer Mannschaft, die sich in vielen Bereichen neu zusammensetzt, waren diese Erkenntnisse besonders wertvoll.

Grün-Weiß muss sich vor niemandem verstecken

Eine Erkenntnis zog sich dabei durch die gesamte Vorbereitung: Grün-Weiß Gröbenzell muss sich vor keinem Gegner verstecken.

Auch gegen höherklassige Mannschaften zeigte das Team, dass es sowohl konditionell als auch fußballerisch mithalten kann. Die Leistungen geben Selbstvertrauen und zeigen gleichzeitig, welches Potenzial in der neu formierten Mannschaft steckt.

Natürlich benötigt eine Mannschaft mit so vielen neuen Spielern Zeit, bis sämtliche Abläufe funktionieren und sich Automatismen entwickeln. Doch die hohe Trainingsbeteiligung, der Konkurrenzkampf und die positive Stimmung innerhalb des Teams bilden dafür eine starke Grundlage.

Am 30. August beginnt schließlich die lang ersehnte Saison 2026/27.

Bis dahin soll weiter intensiv gearbeitet, ausprobiert und zusammengefunden werden. Eines steht jedoch bereits jetzt fest:

Grün-Weiß Gröbenzell ist bereit.

Die Ziele für die Saison 2026/27

Dabei werden die Ziele bewusst nicht ausschließlich an Tabellenplätzen oder Ergebnissen festgemacht. Im Vordergrund steht die nachhaltige Entwicklung des gesamten Herrenbereichs:

Eine positive Stimmung zwischen jungen und erfahrenen Spielern schaffen.

Aus allen Mannschaften und Generationen eine Einheit im Herrenbereich formen.

Den jungen Spielern eine Perspektive bieten und die Wege für eine erfolgreiche Zukunft ebnen.

Eine neue Ära hat begonnen. Nun gilt es, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.

Grün-Weiß schlägt unser Herz.