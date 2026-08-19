Neue Ära bei Frechen 20: Friesdorf formt ein neues Team

Bei der SpVg Frechen 20 beginnt in diesem Sommer eine neue Ära. Nach fünf Spielzeiten unter Okan Özbay übernimmt Patrick Friesdorf den etablierten Mittelrheinligisten. Der frühere Top-Torjäger des Vereins steht damit erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie und muss direkt einen großen personellen Umbruch moderieren.
Seit der Saison 2018/19 gehört Frechen 20 ununterbrochen der Mittelrheinliga an. In jeder dieser Spielzeiten sprang ein einstelliger Tabellenplatz heraus, zuletzt belegte die Mannschaft Rang sieben. An dieser Konstanz soll langfristig angeknüpft werden, kurzfristig steht jedoch zunächst der Neuaufbau im Vordergrund.
Die Vorbereitung verlief bislang wechselhaft. Neben Siegen gegen die U19 des 1. FC Düren, den VfL Sindorf, den SC Rheinbach, den FC Büderich und die SV Rheidt gab es auch deutliche Niederlagen gegen den 1. FC Monheim und Fortuna Düsseldorf II. „Bisher ist es eine durchwachsene Vorbereitung mit guten als auch schlechten Spielen“, sagt Friesdorf. Entscheidend sei nun, mehr Stabilität in die Leistungen zu bekommen. „Da gilt es, eine Konstanz reinzubringen.“
Die schwankenden Auftritte kommen angesichts der großen Veränderungen im Kader nicht völlig überraschend. Lediglich neun Spieler aus der vergangenen Saison sind geblieben, dafür wurden 14 neue Akteure integriert. „Es gab große Veränderungen im Kader“, erklärt Friesdorf. Der Prozess, aus vielen neuen Spielern wieder eine funktionierende Einheit zu formen, benötige Zeit. Innerhalb einer rund sechswöchigen Vorbereitung sei es kaum möglich, diesen bereits vollständig abzuschließen.
Genau darin liegt für den neuen Trainer eine der größten Aufgaben der kommenden Wochen und Monate. Frechen muss sich sportlich neu finden, gleichzeitig soll auch abseits des Platzes eine Mannschaft entstehen, die zusammenhält. „Unser Ziel ist es, eine homogene Mannschaft auf und neben dem Platz zusammenzustellen“, sagt Friesdorf. Dabei spricht er bewusst von einer Saison des Neuaufbaus und zwar nicht nur mit Blick auf die Spieler. Auch das Trainerteam wurde neu formiert.
Eine konkrete Platzierung gibt Friesdorf entsprechend nicht als Ziel aus. Nach mehreren Jahren mit konstanten einstelligen Tabellenplätzen steht diesmal vor allem die Entwicklung im Vordergrund. Die Ausgangslage unterscheidet sich deutlich von den vergangenen Jahren. Während unter Özbay über längere Zeit Kontinuität herrschte, beginnt nun eine neue Phase. Für Friesdorf geht es darum, Schritt für Schritt Strukturen aufzubauen und der Mannschaft eine klare Identität zu geben. Die zahlreichen Neuzugänge bringen dabei zwar neue Qualität mit, müssen sich aber zunächst aneinander und an die Vorstellungen des neuen Trainerteams gewöhnen.
Im Kampf um die Spitze erwartet Friesdorf erneut eine spannende Mittelrheinliga. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten sei das Rennen um den Aufstieg lange offen gewesen, und auch diesmal rechnet er mit einem engen Verlauf. Besonders die Aufsteiger schätzt der Frechener Trainer stark ein. Viele dieser Mannschaften hätten ihre Kader über Jahre zusammenhalten können und verfügten dadurch über eingespielte Strukturen.
Einen Verein hebt Friesdorf allerdings besonders hervor: den VfL Vichttal. „Ich glaube, dass diese Saison der VfL Vichttal mit der Breite und Qualität im Kader ein ganz großes Wort Richtung Regionalliga mitsprechen wird“, prognostiziert er. Für Frechen selbst steht der Blick zunächst weniger auf der Tabellenspitze als auf der eigenen Entwicklung. Nach dem großen personellen und sportlichen Umbruch soll sich möglichst schnell eine Mannschaft formen, die wieder konstant auf Mittelrheinliga-Niveau auftreten kann.
Zum Abschluss richtet Friesdorf noch einen Appell an die Fußballfans der Region: „Kommt wieder mehr zum Amateursport und zur Basis des Fußballs zurück. Schaut euch lieber Spiele eures Dorfvereins an und unterstützt diese.“