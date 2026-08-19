Neue Ära bei Frechen 20: Friesdorf formt ein neues Team Der ehemalige Top-Torjäger Patrick Friesdorf startet mit einem stark veränderten Kader in seine erste Saison als Cheftrainer von Frechen 20. von Niklas Lohrer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Friesdorf steht vor seiner ersten Saison als Cheftrainer. – Foto: Nick Förster

Bei der SpVg Frechen 20 beginnt in diesem Sommer eine neue Ära. Nach fünf Spielzeiten unter Okan Özbay übernimmt Patrick Friesdorf den etablierten Mittelrheinligisten. Der frühere Top-Torjäger des Vereins steht damit erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie und muss direkt einen großen personellen Umbruch moderieren.

Seit der Saison 2018/19 gehört Frechen 20 ununterbrochen der Mittelrheinliga an. In jeder dieser Spielzeiten sprang ein einstelliger Tabellenplatz heraus, zuletzt belegte die Mannschaft Rang sieben. An dieser Konstanz soll langfristig angeknüpft werden, kurzfristig steht jedoch zunächst der Neuaufbau im Vordergrund. Die Vorbereitung verlief bislang wechselhaft. Neben Siegen gegen die U19 des 1. FC Düren, den VfL Sindorf, den SC Rheinbach, den FC Büderich und die SV Rheidt gab es auch deutliche Niederlagen gegen den 1. FC Monheim und Fortuna Düsseldorf II. „Bisher ist es eine durchwachsene Vorbereitung mit guten als auch schlechten Spielen“, sagt Friesdorf. Entscheidend sei nun, mehr Stabilität in die Leistungen zu bekommen. „Da gilt es, eine Konstanz reinzubringen.“

Nur neun Spieler aus der Vorsaison geblieben Die schwankenden Auftritte kommen angesichts der großen Veränderungen im Kader nicht völlig überraschend. Lediglich neun Spieler aus der vergangenen Saison sind geblieben, dafür wurden 14 neue Akteure integriert. „Es gab große Veränderungen im Kader“, erklärt Friesdorf. Der Prozess, aus vielen neuen Spielern wieder eine funktionierende Einheit zu formen, benötige Zeit. Innerhalb einer rund sechswöchigen Vorbereitung sei es kaum möglich, diesen bereits vollständig abzuschließen. Genau darin liegt für den neuen Trainer eine der größten Aufgaben der kommenden Wochen und Monate. Frechen muss sich sportlich neu finden, gleichzeitig soll auch abseits des Platzes eine Mannschaft entstehen, die zusammenhält. „Unser Ziel ist es, eine homogene Mannschaft auf und neben dem Platz zusammenzustellen“, sagt Friesdorf. Dabei spricht er bewusst von einer Saison des Neuaufbaus und zwar nicht nur mit Blick auf die Spieler. Auch das Trainerteam wurde neu formiert.