– Foto: Rainer Jacksch

Neue Ära beginnt beim Oberligisten Mit Trainer Beniamino Molinari und Co-Trainer Giuseppe Catizone startet der VfR Aalen morgen mit der Vorbereitung Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Aalen Beniamino Molinari

Der VfR Aalen geht mit einem neuen Trainerduo in die Saison 2025/2026 in der der Oberliga Baden-Württemberg. Der offizielle Trainingsauftakt unter Cheftrainer Beniamino Molinari und seinem Co-Trainer Giuseppe Catizone erfolgt am morgigen Samstag ca. 11 Uhr auf dem Trainingsplatz des VfR.

Neuer Chef an der Seitenlinie

Mit Beniamino Molinari übernimmt ein erfahrener Fußballfachmann das Kommando beim VfR Aalen. Der 45-Jährige bringt eine vielseitige Trainervergangenheit mit: Zuletzt war er in der Saison 2022/23 als Co-Trainer beim FC Schalke 04 in der Bundesliga tätig, zuvor sammelte er internationale Erfahrung bei Apollon Limassol. Auf Verbandsebene war Molinari besonders in Württemberg aktiv – unter anderem beim TSV Essingen, bei der TSG Backnang und beim 1. FC Normannia Gmünd. In Essingen prägte er über mehrere Jahre hinweg erfolgreich die Entwicklung der Mannschaft in der Verbandsliga. Erfahrener Co-Trainer mit regionaler Verankerung