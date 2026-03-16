Neue A-Jugend beim SSV Erkrath! von Robin Hesse · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hesse, KI

Die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit laufen beim SSV Erkrath bereits auf Hochtouren. Im Fokus steht dabei insbesondere die Neuausrichtung der A-Jugend, für die der Verein aktuell nach talentierten Verstärkungen der Jahrgänge 2008, 2009 und 2010 sucht. Dabei geht es dem Verein um weit mehr als nur den kurzfristigen Erfolg auf dem Platz. Trainer Joel Abdellattif vom SSV Erkrath unterstreicht die strategische Bedeutung der Nachwuchsarbeit für den gesamten Club: „Die A-Jugend ist der Unterbau für den Herrenbereich und wir wollen dafür sorgen, dass Spieler aller Altersklassen in Erkrath kicken können“, betont er.



Um diesen Übergang erfolgreich zu gestalten, bietet der Verein den Jugendlichen ein motiviertes Trainerteam und eine Gemeinschaft, in der auch Rückkehrer, die nach einer längeren Fußballpause wieder angreifen wollen, ausdrücklich willkommen sind.





Ein besonderes Highlight für die neue Saison ist die Unterstützung durch einen Partner aus der Umgebung: Dank eines Sponsors soll das gesamte Team mit hochwertiger neuer Ausstattung versehen werden, sodass die Spieler unter besten Bedingungen trainieren und auflaufen können.





Wer Teil dieses Projekts werden möchte, kann sich unkompliziert und direkt bei Joel melden.

Der schnellste Weg führt über eine Nachricht per WhatsApp unter 0170 4493698.



Alternativ nimmt der Verein Anfragen auch über den Instagram-Account @ssverkrath oder per E-Mail an info@ssv-erkrath-1919.de entgegen.



Die Verantwortlichen freuen sich darauf, bald neue Gesichter zum Probetraining im Stadion begrüßen zu dürfen.