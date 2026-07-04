 2026-07-03T10:03:46.518Z

Totopokal

Neudrossenfeld siegt knapp - Manching sorgt für Überraschung

3. Qualirunde des Bayerischen Totopokals: Neudrossenfeld siegt gegen Buckenhofen +++ Pipinsried unterliegt Schwabmünchen +++ Manching mit klarem Sieg +++ Ismaning schlägt Garmisch +++ Kirchheim unterliegt Heimstetten

von Leah Hauzenberger · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der Neudrossenfelder Fardin Rabet (am Ball) schoss sein Team in den Toto-Pokal.
Der Neudrossenfelder Fardin Rabet (am Ball) schoss sein Team in den Toto-Pokal. – Foto: Wolfgang Zink

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Pokal-Quali
Neudrossenf.
FCE Bamberg
FC Coburg
FC Ismaning

Die dritte Qualifikationsrunde des bayerischen Toto-Pokals brachte erneut viel Spannung mit sich. Für die größte Überraschung sorgte der Landesligist SV Manching, der den liga-höheren FC Gundelfingen, mit 4:0 bezwang.

Heute, 14:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
0
1

Der TSV Neudrossenfeld sicherte sich in einer umkämpften Partie gegen den Landesligisten aus Buckenhofen das Ticket für die erste Runde des Toto-Pokals. Den entscheidenden Treffer erzielte Fardin Rabet in der 41. Minute.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
2
1
Abpfiff

Der TSV Schwabmünchen spielt in der kommenden Saison im Toto-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Emanuel Baum setzte sich am Ende mit 2:1 gegen Pipinsried durch und drehte die Partie. Die Treffer für den TSV erzielten Krist (45.) und Uhde (65.).

Heute, 16:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
4
0

Der SV Manching schlägt den liga-höheren FC Gundelfingen und sichert sich damit die Teilnahme am Toto-Pokal. Von Beginn an hatten die Hausherren die Partie im Griff und gingen durch Peric bereits nach sechs Minuten in Führung. Nur 13 Minuten später traf Peric erneut. Nach dem Seitenwechsel sorgten Graßl (68.) und Meisinger (85.) mit ihren Treffern zum 3:0 und 4:0 für den Endstand.

Heute, 16:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
0
2
Abpfiff

Im Duell zwischen Garmisch-Partenkirchen und dem FC Ismaning behielt der Bayernligist die Oberhand. Bereits in der vierten Spielminute erzielte Kuhn den ersten Treffer, ehe Cazorla nur 13 Minuten später nachlegte. Die Ismaninger sicherten sich damit einen Startplatz für die kommende Toto-Pokal-Saison.

Heute, 11:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
1
3
Abpfiff

Der SV Heimstetten qualifizierte sich ebenfalls für den Toto-Pokal. Das Team von Trainerin Sarah Romert setzte sich gegen den Landesligisten aus Kirchheim mit 3:1 durch. Matchwinner war Lukas Riglewski, der einen Doppelpack erzielte.

Die weiteren Partien der 3. Runde:

Heute, 14:45 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
2
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
0
0