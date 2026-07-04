Neudrossenfeld siegt knapp - Manching sorgt für Überraschung

Der Neudrossenfelder Fardin Rabet (am Ball) schoss sein Team in den Toto-Pokal. – Foto: Wolfgang Zink

Die dritte Qualifikationsrunde des bayerischen Toto-Pokals brachte erneut viel Spannung mit sich. Für die größte Überraschung sorgte der Landesligist SV Manching, der den liga-höheren FC Gundelfingen, mit 4:0 bezwang.

Der TSV Neudrossenfeld sicherte sich in einer umkämpften Partie gegen den Landesligisten aus Buckenhofen das Ticket für die erste Runde des Toto-Pokals. Den entscheidenden Treffer erzielte Fardin Rabet in der 41. Minute.

Der TSV Schwabmünchen spielt in der kommenden Saison im Toto-Pokal. Die Mannschaft von Trainer Emanuel Baum setzte sich am Ende mit 2:1 gegen Pipinsried durch und drehte die Partie. Die Treffer für den TSV erzielten Krist (45.) und Uhde (65.).

Der SV Manching schlägt den liga-höheren FC Gundelfingen und sichert sich damit die Teilnahme am Toto-Pokal. Von Beginn an hatten die Hausherren die Partie im Griff und gingen durch Peric bereits nach sechs Minuten in Führung. Nur 13 Minuten später traf Peric erneut. Nach dem Seitenwechsel sorgten Graßl (68.) und Meisinger (85.) mit ihren Treffern zum 3:0 und 4:0 für den Endstand.

Im Duell zwischen Garmisch-Partenkirchen und dem FC Ismaning behielt der Bayernligist die Oberhand. Bereits in der vierten Spielminute erzielte Kuhn den ersten Treffer, ehe Cazorla nur 13 Minuten später nachlegte. Die Ismaninger sicherten sich damit einen Startplatz für die kommende Toto-Pokal-Saison.

Der SV Heimstetten qualifizierte sich ebenfalls für den Toto-Pokal. Das Team von Trainerin Sarah Romert setzte sich gegen den Landesligisten aus Kirchheim mit 3:1 durch. Matchwinner war Lukas Riglewski, der einen Doppelpack erzielte. Die weiteren Partien der 3. Runde: