Neudrossenfeld holt Abwehr-Kante mit Vergangenheit beim FC Bayern

Brandon Happi Monthé (am Ball) soll die Hintermannschaft des TSV Neudrossenfeld verstärken – Foto: Stefan Schmiedel

Der nächste Neue bei Bayernliga-Team des TSV Neudrossenfeld ist Brandon Happi Monthé , der vom BFC Dynamo Berlin aus der Regionalliga Nordost zu den Oberfranken kommt und einen Zwei-Jahres Vertrag beim TSV erhält. Nicht nur wegen dem Namen, kann man an einen Glücksgriff denken. Der zwei Meter große Innenverteidiger wurde nahezu die komplette Jugendzeit beim FC Bayern München ausgebildet und wechselte im letzten U19-Jahr zum FC Ingolstadt. Eine schwere Verletzung verhinderte eine mögliche Profi-Laufbahn. Happi Monthé zog es deshalb in die Bayern- bzw. Landesliga zum Heimatverein nach Hallbergmoos - außerdem begann er zudem ein Studium.

Vor einem Jahr wollte es der 23-jährige nochmal wissen und als Profi durchstarten, wobei er durch eine langwierige Knochenverletzung aber erneut zurückgeworfen wurde. Beim früheren DDR-Elite-Klub kam der Abwehrmann deshalb nur zu drei Kurzeinsätzen, die allesamt vor der Winterpause waren. Nun hat der ehemalige Bayern-Jugendspieler, der am Campus einst unter anderem mit Nationalspieler Jamal Musila zusammenspielte, den Entschluss gefasst, seine Bachelor-Arbeit in Bayreuth zu beenden und sich dadurch zu einem Wechsel zum TSV Neudrossenfeld entschlossen.







Neudrossenfelds Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, ist über den Transfer-Coup happy und ist guter Dinge, dass der Neuzugang dem Team schon bald weiterhelfen kann: "Wir haben Brandon einfach auf gut Glück kontaktiert und mit ihm über seine Situation und Perspektiven gesprochen. Wir waren dauerhaft in Kontakt, er war zum Training da und die Sache wurde konkreter. Dass er sich nun letztendlich tatsächlich für uns entschieden und für zwei Jahre unterschrieben hat, ist sensationell für uns. Er wird nach seiner Verletzung etwas Zeit brauchen. Aber bei alter Stärke angekommen, wird er in der Bayernliga ein absoluter Top-Spieler sein."