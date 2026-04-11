Neuching feiert klaren Heimsieg

Vor 120 Zuschauern zeigte die SpVgg Neuching am Freitag ein dominantes Spiel gegen den FC Hohenpolding. Die Heimmannschaft übernahm von Beginn an die Kontrolle und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Bereits in der 19. Minute brachte Benedikt Petz die Neuchinger in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Til Koschewa auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Kurz nach Wiederbeginn legte erneut Benedikt Petz nach (47.), ehe Sven Wagner nur zwei Minuten später das 4:0 erzielte. Die Überlegenheit der Gastgeber spiegelte sich auch in den weiteren Treffern wider: Simon Stimmer traf in der 58. Minute zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte Sven Wagner per Foulelfmeter in der 73. Minute.