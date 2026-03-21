Neubrandenburger Aufholjagd und Schweriner Nullnummer

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Die heutige Fortsetzung des 20. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot den Zuschauern ein Wechselbad der Gefühle. Während der Tabellenführer an der eigenen Durchschlagskraft verzweifelte, bewies der erste Verfolger in einem dramatischen Finish eine beeindruckende Moral. Im Tabellenkeller und im Kampf um die vorderen Plätze wurden wertvolle Punkte verteilt, die das Tableau zum Ende des Spieltags weiter konturieren.

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109 Zuschauern sahen die Begegnung zwischen dem SV Pastow und dem Malchower SV 90. Hier trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich gegenseitig neutralisierten und in der Defensive kaum Lücken boten. Es war ein Spiel geprägt von hoher Intensität und taktischer Disziplin, doch der entscheidende Moment vor dem Tor blieb auf beiden Seiten aus. In dieser Partie fielen keine Tore, was für beide Teams ein Wechselbad der Gefühle bedeutete. ---

Die 120 Zuschauer in Pampow erlebten eine schmerzhafte Lehrstunde für die Hausherren und eine triumphale Gala der Gäste. Der FSV Bentwisch trat mit einer enormen Entschlossenheit auf und ließ dem MSV Pampow über weite Strecken keine Chance. Es begann in der 38. Minute mit dem 0:1 durch Tim Hermann, der den Torreigen eröffnete. Nur drei Minuten später, in der 41. Minute, erhöhte Erik Thedran bereits auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Sturmlauf der Gäste an. In der 50. Minute traf erneut Tim Hermann zum 0:3, ehe Arnold-Marius Lietz nur zwei Minuten später, in der 52. Minute, auf 0:4 stellte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gastgeber keimte in der 62. Minute auf, als Georg Schumski ein Eigentor zum 1:4 unterlief. Doch die Souveränität der Bentwischer blieb unerschüttert: In der 77. Minute markierte Tim Hermann mit seinem dritten Treffer des Tages den 1:5-Endstand. ---

Im Duell setzte sich der Penzliner SV vor 117 Zuschauern gegen den Greifswalder FC II durch. Die Hausherren agierten zielstrebig und belohnten sich für ihren Aufwand. Es begann in der 30. Minute mit dem 1:0 durch Alexander Lukesch. In der zweiten Halbzeit sorgte Christoph Lukesch in der 65. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. ---

Vor 141 Zuschauern erlebte der Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin einen enttäuschenden Nachmittag gegen den SV Hafen Rostock 1961. Trotz der Favoritenrolle gelang es den Schwerinern nicht, die gegnerische Defensive zu knacken. In einer Partie, in der die Anspannung auf beiden Seiten spürbar war, fielen keine Tore. Für den FC Mecklenburg Schwerin bedeutet dieses Remis einen Dämpfer im Aufstiegsrennen, wenngleich man mit 45 Punkten weiterhin die Tabelle anführt. Der SV Hafen Rostock 1961 hingegen nimmt einen wertvollen Zähler im Kampf gegen den Abstieg mit. ---

Der FSV Kühlungsborn gab sich beim Tabellenschlusslicht Güstrower SC 09 keine Blöße und siegte vor 55 Zuschauern. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Alexander Fogel eröffnete den Torreigen in der 6. Minute mit dem 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Garry Emmanuel Onyejelem in der 12. Minute. Noch vor der Pause schraubte Bahir Hamdam das Ergebnis in der 37. Minute auf 0:3 hoch. Auch im zweiten Durchgang blieb Kühlungsborn am Drücker und erhöhte durch Tom Wilke in der 63. Minute auf 0:4. Den Gastgebern gelang lediglich noch der Ehrentreffer durch Sönke Tammo Ehrig in der 79. Minute zum 1:4-Endstand. ---

Ein wahres Torfestival und pure Dramatik erlebten die 60 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem FC Förderkader Rene Schneider und dem 1. FC Neubrandenburg 04. Der Tabellenzweite geriet in eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zunächst brachte Daniel Nawotke die Gäste in der 28. Minute mit 0:1 in Führung, doch Paul Baaske glich nur drei Minuten später in der 31. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel schien der Förderkader die Partie komplett zu drehen: Philipp Prief traf in der 64. Minute zum 2:1 und Erik Ahrens erhöhte in der 79. Minute sogar auf 3:1. In einer hochemotionalen Schlussphase bewiesen die Neubrandenburger jedoch eiserne Nerven. Jannik Witte verkürzte in der 89. Minute auf 3:2, bevor Jacob Schröder in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH