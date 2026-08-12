Neubrandenburg und Pastow eröffnen vorzeitig die Verbandsliga-Saison

Bevor die Verbandsliga am Wochenende vom 28. bis 30. August in die neue Saison startet, kommt es bereits zu einer vorgezogenen Partie vom 14. Spieltag. Am Freitag, 14. August 2026, empfängt der 1. FC Neubrandenburg 04 den SV Pastow. Anstoß ist um 18.30 Uhr.
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Am Freitag, den 14. August 2026, empfängt der 1. FC Neubrandenburg 04 um 18:30 Uhr den SV Pastow zu einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltags. Dabei treffen zwei Spitzenteams der vergangenen Spielzeit aufeinander, in welcher der 1. FC Neubrandenburg den dritten Platz belegte und Pastow direkt dahinter auf Rang vier landete. Mit Blick auf das direkte Aufeinandertreffen an diesem Freitag werden beide Mannschaften bereits ganz gut wissen, wo sie sich sportlich befinden. Der SV Pastow konnte sich in seinem letzten Testspiel erfolgreich mit 2:1 gegen den SV Viktoria Potsdam, einen Aufsteiger in die Brandenburgliga, durchsetzen. Der 1. FC Neubrandenburg 04 verlor hingegen seine Generalprobe deutlich mit 0:4 gegen den Berlin-Ligisten SC Staaken.
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Das sind die Spiele des 1. Spieltags:
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