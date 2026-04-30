Neubrandenburg stürmt an die Spitze – Güstrow mit Lebenszeichen

– Foto: FSV Bentwisch

Die heutige Fortsetzung des 24. Spieltags in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern brachte eine entscheidende Wendung im Titelkampf und neue Hoffnung im Tabellenkeller. In einer Liga, die von Leidenschaft und unvorhersehbaren Wendungen lebt, sahen die Zuschauer dramatische Szenen.

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Malchower SV 90 Malchower SV 0 6 Abpfiff Vor 50 Zuschauern lieferte der Malchower SV 90 eine beeindruckende Vorstellung ab und ließ dem FC Förderkader Rene Schneider nicht den Hauch einer Chance. Von der ersten Minute an agierten die Gäste konzentriert und zielstrebig. Den Torreigen eröffnete Kevin-Raik Gerullis bereits in der 18. Minute mit dem 0:1. Kurz vor der Halbzeitpause schraubten die Malchower das Ergebnis durch einen Doppelschlag in die Höhe. Zunächst traf Mahdi Chachi in der 39. Minute zum 0:2, ehe Ron Kringel nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, bereits das 0:3 markierte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte der Malchower SV 90 kein Erbarmen und hielt die Intensität hoch. In der Schlussphase wurde es für die Gastgeber dann vollends bitter. Ben-Luca Tonn erhöhte in der 79. Minute auf 0:4, bevor Niklas Kern in der 87. Minute das 0:5 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ben-Luca Tonn, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:6-Endstand herstellte. – Foto: Malchower SV --- Gestern, 19:00 Uhr SV Warnemünde SV Warnemü. Güstrower SC 09 Güstrower SC 0 4 Abpfiff n einer einseitigen Begegnung vor 50 Zuschauern feierte der Güstrower SC 09 einen immens wichtigen Auswärtssieg beim SV Warnemünde. Die Torfolge begann bereits in der 2. Minute, als Robert Grube einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung verwandelte. Güstrow blieb am Drücker und erhöhte bereits in der 17. Minute durch Jonas Reister auf 0:2. Nur drei Minuten später, in der 20. Minute, sorgte Paul Fichelmann mit dem 0:3 für eine frühe Vorentscheidung. Warnemünde fand an diesem Tag kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. Den Schlusspunkt setzte Shawn-Cedric Brügmann in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. --- Gestern, 19:30 Uhr Greifswalder FC Greifswald II 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. 0 2 Abpfiff In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung sicherte sich der 1. FC Neubrandenburg 04 vor 89 Zuschauern den Auswärtssieg beim Greifswalder FC II. Der Favorit agierte geduldig und wartete auf seine Chancen gegen eine tapfer verteidigende Greifswalder Reserve. Die Erlösung für die Gäste folgte in der 39. Minute, als Daniel Nawotke den Treffer zur 0:1-Führung markierte. In der 70. Minute sorgte Maximilian Voß mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 119 Zuschauer in der Partie zwischen dem FSV Bentwisch und dem Rostocker FC. Die Gastgeber zeigten sich in glänzender Spiellaune und überrollten den Gegner phasenweise. Den Torreigen eröffnete Lucas Steinicke bereits in der 2. Minute mit dem 1:0. Zwar gelang dem Rostocker FC durch Maximilian Westphal in der 13. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, doch Bentwisch ließ sich davon nicht beirren. Kurz vor der Pause stellte Arnold-Marius Lietz in der 42. Minute die Weichen mit dem 2:1 wieder auf Sieg. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der Minute 45.+1, erhöhte Tim Hermann auf 3:1. Im zweiten Durchgang avancierte Tim Hermann endgültig zum Mann des Tages. In der 78. Minute erzielte er das 4:1, ehe er in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1-Endstand verwertete. ---

Morgen, 14:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH

Für den stark abstiegsgefährdeten MSV Pampow zählt in der aktuellen Tabellensituation jeder einzelne Punkt, um gegen den ambitionierten FSV Kühlungsborn das rettende Ufer nicht endgültig aus den Augen zu verlieren. Die von Robert Franke trainierten Gäste reisen jedoch nach einem souveränen Heimsieg gegen den FC Förderkader, bei dem Florian Teetje Klotzsch (27. Minute), Tobias Hagedorn (51. Minute) und Garry Emmanuel Onyejelem (81. Minute) trafen, mit breiter Brust an. Im nervenaufreibenden Hinspiel erkämpfte sich Pampow durch einen Elfmeter von Christoph Hasselmann in der 80. Minute noch ein Remis, das Tim Schmitt für die Kühlungsborner allerdings nur eine Minute später gnadenlos ausglich. ---

Morgen, 16:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN SV Pastow SV Pastow 16:00 PUSH

Der Ligaprimus FC Mecklenburg Schwerin spürt nach der zweiten Saisonniederlage mächtigen Druck und will gegen den formstarken Vierten SV Pastow die makellose Heimbilanz um jeden Preis verteidigen. Schwerin stolperte zuletzt auswärts beim Malchower SV 90 und musste das schmerzhafte 0:2 hinnehmen, während Pastow nach zwei Siegen am Stück weiter oben dranbleiben will. Die Gäste fegten im letzten Spiel den SV Warnemünde fulminant mit 3:0 vom Platz und wollen diesen Schwung nun auch beim Tabellenführer auf den Rasen bringen. Bereits das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war an Dramatik kaum zu überbieten, als Niklas Mönck in der 90. Minute in allerletzter Sekunde die Schweriner Führung durch Alexander Pataman aus der 58. Minute zum 1:1-Endstand egalisierte. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH