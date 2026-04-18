Neubrandenburg rückt Schwerin auf die Pelle, Hafen Rostock jubelt

Vor 125 Zuschauern erlebte der SV Warnemünde einen bitteren Abend gegen einen entfesselten Malchower SV 90. Dabei begann die Partie für die Hausherren zunächst vielversprechend. Die Torfolge eröffnete Pepe Maluch in der 19. Minute mit der 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange, da die Gäste aus Malchow noch vor der Pause das Spiel drehten. Kevin-Raik Gerullis erzielte in der 31. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Lukas Prange nur zwei Minuten später, in der 33. Minute, die Führung zum 1:2 markierte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Luca Egon Frehse in der 43. Minute auf 1:3.

In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Warnemünder spürbar nach, während Malchow seine Dominanz konsequent ausspielte. Louis Müller schraubte das Ergebnis in der 69. Minute auf 1:4 hoch. In der Schlussphase wurde es für die Gastgeber noch deutlicher: Ron Kringel traf in der 76. Minute zum 1:5, ehe Bryan Wilken in der 88. Minute mit dem 1:6 den Schlusspunkt setzte.

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Eine Machtdemonstration par excellence lieferte der Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin vor 434 Zuschauern gegen den FSV Kühlungsborn ab. Der Spitzenreiter ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Der Torreigen startete in der 21. Minute durch Alexander Pataman, der zum 1:0 traf. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgten die Schweriner für eine Vorentscheidung: Nelson Mandela Mbouhom erhöhte in der 45. Minute auf 2:0, und Bashir Schultz markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 3:0. Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug der Branchenprimus erneut zu, als Andrii Shalabai in der 46. Minute auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte erneut Nelson Mandela Mbouhom, der in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0-Endstand verwandelte. ---

In einer von Taktik geprägten Begegnung sicherte sich der SV Pastow drei wichtige Auswärtspunkte beim Tabellenschlusslicht Güstrower SC 09. Vor 90 Zuschauern tat sich der Favorit gegen tiefstehende Güstrower zunächst schwer, bewies jedoch die nötige Geduld. Die Torfolge begann in der 27. Minute, als Tim Fürstenau seine Mannschaft mit dem 0:1 in Führung brachte. Lange Zeit blieb die Partie offen, da die Hausherren leidenschaftlich verteidigten, um die drohende Niederlage abzuwenden. Erst in der Schlussminute fiel die endgültige Entscheidung unter unglücklichen Umständen für den Gastgeber. Paul-Martin Schulz unterlief in der 90. Minute ein Eigentor zum 0:2-Endstand. ---