Neubrandenburg erobert den Thron, Malchow erhöht den Druck

– Foto: Malchower SV

Der heutige Auftakt des 26. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern hat das Tableau kräftig durcheinandergewirbelt. An der Tabellenspitze herrscht neue Klarheit, während im Tabellenkeller die Hoffnung auf den Klassenerhalt mit leidenschaftlicher Kraft genährt wird.

In einem zähen Ringen vor 127 Zuschauern behielt der Malchower SV 90 beim Penzliner SV die Oberhand. Es war eine Partie, in der die Gäste viel Geduld aufbringen mussten, um die kompakte Defensive der Hausherren zu knacken. Die Emotionen kochten hoch, als schließlich der entscheidende Moment der Begegnung eintrat. Ben Grotian erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für die Gäste, die seit der 22. Minute aufgrund einer Roten Karte in Unterzahl gespielt hatten.

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Eine faustdicke Überraschung sahen die 142 Zuschauer in der Partie zwischen dem MSV Pampow und dem SV Pastow. Die Hausherren spielten wie entfesselt auf und belohnten sich für eine leidenschaftliche Leistung gegen den Tabellenvierten. Die Führung für die Hausherren besorgte Johannes Ernst in der 65. Minute zum 1:0. In der 74. Minute erhöhte Andrey Minchev auf 2:0, ehe Yamen Hassoud bereits in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für den Endstand sorgte. ---

Der 1. FC Neubrandenburg 04 unterstrich gegen den Rostocker FC eindrucksvoll seine Titelambitionen. In einer einseitigen Begegnung ließen die Neubrandenburger keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und feierten eine wahre Gala. Den Torreigen eröffnete Joel-Patrice Lisch in der 26. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der 34. Minute erhöhte Daniel Nawotke auf 2:0, woraufhin Dennis Kühl in der 40. Minute bereits das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Joel-Patrice Lisch in der 59. Minute zum 4:0, bevor Dennis Kühl in der 67. Minute mit dem Tor zum 5:0 den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte. ---

Morgen, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 19:30 PUSH

Der Tabellensechste FSV Bentwisch möchte vor heimischer Kulisse gegen den zwölftplatzierten SV Hafen Rostock 1961 wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Mannschaft von Anton Müller musste sich zuletzt trotz eigener Führung dem 1. FC Neubrandenburg 04 beugen und sucht nach defensiver Stabilität. Für die Gäste unter Enrico Neitzel reichte es nach einem Rückstand im vorherigen Spiel gegen die Reserve des Greifswalder FC II immerhin noch zu einem umkämpften Unentschieden. Das Hinspiel entschieden die Hausherren recht ungefährdet für sich, weshalb die Rostocker nun auf Wiedergutmachung drängen, um sich im brisanten Abstiegskampf wichtige Zähler zu sichern. ---

Als Spitzenreiter geht der FC Mecklenburg Schwerin mit breiter Brust in das tabellarisch ungleiche Duell gegen den kriselnden Elftplatzierten SV Warnemünde. Das von André Sevecke trainierte Heimteam behauptete zuletzt im engen Aufeinandertreffen mit dem Güstrower SC 09 knapp die Oberhand und will seine Spitzenposition nun zwingend verteidigen. Die Gäste, betreut von Martin Schröder, kassierten gegen den Rostocker FC hingegen bereits die fünfte bittere Niederlage am Stück und stecken tief in einem negativen Strudel. Bereits im Hinspiel behielten die Schweriner durch einen frühen Treffer die Nerven, sodass der Druck auf den formschwachen Außenseiter aus Warnemünde immens hoch ist. ---

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Güstrower SC 09 Güstrower SC 15:00 PUSH

Der Tabellenachte FC Förderkader Rene Schneider empfängt das abgeschlagene Schlusslicht Güstrower SC 09 in einem für beide Seiten enorm richtungsweisenden Spiel. Die Hausherren unter Marcel Jankowski mussten gegen den SV Pastow ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen und streben vor eigenem Publikum nach einem erlösenden Erfolgserlebnis. Auch die Gäste um Trainer Tom Hagemann stehen gehörig unter Druck, nachdem sie zuletzt dem Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin nur denkbar knapp unterlagen und weiterhin am Tabellenende festkleben. Im Hinspiel sicherte sich der Förderkader nach mehrfachem Rückstand noch den emotionalen Sieg gegen das damalige Team von Jörg Rutkowski, weshalb die Güstrower nun alles daransetzen werden, sich für diese Pleite zu revanchieren. ---

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH