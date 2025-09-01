Neubörger verteidigt Tabellenführung

Um die Tabellenführung zu verteidigen, bedurfte es keines spektakulären Spiels: Tatsächlich kann man die Partie des SVN gegen Eintracht Neulangen, die vor allem zwischen den beiden Strafräumen ausgetragen wurde, auf drei wichtige Szenen reduzieren:
In der 34. Minute brachte Guyhermann, nachdem er sich stark über links durchgesetzt hatte, den Ball in den Strafraum auf Marius Korte, dessen erster Torschuss noch vom Keeper pariert werden konnte. Weil der zweite Versuch aber im Netz zappelte, konnten die Hausherren in Führung gehen.
Fünf Minuten später bot sich Neulangen die große Chance zum Ausgleich durch einen Handelfmeter: Bernd Horstmann ahnte aber die Ecke und konnte stark parieren.
In der Nachspielzeit der ersten Hälfte veredelte Paul Hermes eine Ecke von Jonas Korte zum 2:0-Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit stand zwar noch ein Lattentreffer des SVN zu Buche, doch vor allem verteidigten die Hausherren ihre Führung konzentriert und konnten somit, als Schiedsrichter Thomas Quaken die Partie beendete, den vierten Sieg im vierten Punktspiel verbuchen.
Am Mittwoch hat der SVN schon wieder Eintracht Neulangen zu Gast, wenn die dritte Runde des Kreispokals ausgespielt wird.