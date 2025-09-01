Neubörger verteidigt Tabellenführung

Um die Tabellenführung zu verteidigen, bedurfte es keines spektakulären Spiels: Tatsächlich kann man die Partie des SVN gegen Eintracht Neulangen, die vor allem zwischen den beiden Strafräumen ausgetragen wurde, auf drei wichtige Szenen reduzieren:

In der 34. Minute brachte Guyhermann, nachdem er sich stark über links durchgesetzt hatte, den Ball in den Strafraum auf Marius Korte, dessen erster Torschuss noch vom Keeper pariert werden konnte. Weil der zweite Versuch aber im Netz zappelte, konnten die Hausherren in Führung gehen.