Neubörger verpasst den Einzug in die 2. Runde

Trotz einer starken kämpferischen Leistung ist der SV Neubörger am Sonntag in der 1. Pokalrunde ausgeschieden. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Uwe Reinelt musste sich dem ambitionierten Gegner Clusorth-Bramhar mit 2:3 geschlagen geben, verkaufte sich dabei aber mehr als ordentlich.

Stattdessen schlug Clusorth-Bramhar eiskalt zu. Nach einer kurzen Unaufmerksamkeit in der Neubörger Defensive fiel das 0:1, und nur wenige Minuten später erhöhten die Gäste sogar auf 0:2 – ein Spielstand, der dem bisherigen Verlauf kaum gerecht wurde.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften erst einmal gegenseitig abtasteten. Mit zunehmender Spieldauer wurde Neubörger mutiger und erspielte sich zwei hochkarätige Konterchancen, die durchaus die Führung hätten bringen können.

Doch Neubörger zeigte Moral. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte der erst 17-jährige Anton Wöste ein Ausrufezeichen und verwandelte eine punktgenaue Flanke sehenswert zum verdienten 1:2-Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start und stellten früh auf 3:1. Anschließend zog sich Clusorth-Bramhar weit zurück, verteidigte leidenschaftlich und versuchte fast ausschließlich mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen.

Neubörger übernahm nun klar das Kommando und war in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Der sicher verwandelte Foulelfmeter von Paul Hermes brachte die Hoffnung zurück, doch trotz großer Einsatzbereitschaft, viel Leidenschaft und einiger guter Offensivaktionen wollte der verdiente Ausgleich nicht mehr fallen.

So endet die Pokalreise des SV Neubörger bereits in der 1. Runde. Dennoch kann die Mannschaft stolz auf ihre Leistung sein. Mit großem Kampfgeist, einer starken Moral und viel Leidenschaft verabschiedete sich das Team erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb.

Ein besonderes Lob verdient zudem Thomas Schürmann, der den verhinderten Bernd Horstmann im Tor hervorragend vertreten hat und einen wichtigen Beitrag zum engagierten Auftritt der Mannschaft leistete.