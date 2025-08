Neubörger steht in zweiter Pokalrunde

In der ersten Pokalrunde musste der SV Neubörger auswärts gegen die Zweitvertretung von Groß Hesepe ran.

Neubörger startete dominant in das Spiel. Nach etlichen vergebenen Hochkarätern war es der achtzehnjährige Marius Korte, der nach Vorlage von Sami Rezaie in der 23. Minute den erlösenden Führungstreffer erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Moritz Kerßens mit einem Fernschuss in den Winkel nach Vorarbeit von Guyhermann Kouassi nach.