Neubörger siegt nach Trainer-Verlängerung klar

– Foto: Stefan Koop

Am Beginn der Saison übernahm Uwe Reinelt (2. v. li.) als Trainer die erste Herrenmannschaft des SV Neubörger, die in der Vorsaison trotz des letzten Platzes in der 1. KK Nord aufgrund der Ligareform nicht abgestiegen war.

Schon früh konnte Uwe Akzente setzen und die Mannschaft vor allem taktisch weiterentwickeln. Dies zeigte sich besonders in den Pokalspielen, in denen zwei höherklassige Gegner, unter anderem Titelverteidiger Spahnharrenstätte, mit spielerischer Klasse geschlagen werden konnten. In der Liga brauchte es ein wenig, bis der Knoten platzte, doch spätestens seit dem hart erarbeiteten Unentschieden auswärts bei Surwold II versteckt sich die Mannschaft auch in der Liga nicht mehr und konnte seitdem in 13 Spielen 21 Punkte einfahren. In einem sehr erfolgreichen Trainingslager vor dem Pflichtspielstart in diesem Jahr wurden Abläufe, Standards und Taktiken eingeübt.