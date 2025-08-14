Neubörger nach Derbysieg in Runde drei!

Am Mittwochabend empfing der SV Neubörger bei Temperaturen über 30 Grad die SG Wippingen/Renkenberge zum Pokalderby in der zweiten Runde.
Das Spiel entwickelte sich, auch dem Wetter geschuldet, nur sehr zäh. Beide Mannschaften boten zunächst fußballerisch nicht viel. Das Spiel war sehr umkämpft und so ging es vollkommen gerechtfertigt mit einem torlosen Remis in die Pause.
Auch in der zweiten Halbzeit wusste das Spiel zunächst nicht wirklich zu überzeugen. Erst ab der zweiten Trinkpause (in beiden Halbzeiten wurde je eine eingelegt) wurde Neubörger zwingender. Fynn Wübben scheiterte mit einem Fernschuss an der Latte, Jakob Kerßens setzte nur kurz darauf ebenfalls einen Fernschuss knapp über das Gehäuse. In der 75. Minute durften sich die zahlreich erschienenen Zuschauer doch noch über den Führungstreffer freuen: Eine Hereingabe in den Strafraum wurde von einem Wippinger Verteidiger perfekt auf Moritz Kerßens verlängert, der sehenswert und eiskalt versenkte.
Neun Minuten später legte Moritz nach, nachdem der Schussversuch seines Bruders zunächst gescheitert war.
Die Gäste schienen erst jetzt so wirklich aufgewacht zu sein und machten nun nahezu dauerhaft Druck. Mit Erfolg: Nach einem langen Ball stand Henry Wecke, kurz nachdem die Nachspielzeit angezeigt worden war, allein vor Bernd und erzielte den Anschlusstreffer.
In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit verteidigte Neubörger nervös, beinahe fahrlässig und so kam Wippingen tatsächlich noch zur großen Gelegenheit zum späten Ausgleich. Der ging allerdings am Tor vorbei.
Nach zähem Spielbeginn übernimmt Neubörger das Ruder - Wippingen wacht erst spät auf, zeigt dann aber eindrücklich, was möglich gewesen wäre. Am Ende steht ein Sieg, den man über die gesamte Dauer des Spiels als verdient bezeichnen kann.
Am Sonntag geht es für den SVN um 15:00 Uhr zuhause weiter gegen den Kreisligaabsteiger aus Dersum.