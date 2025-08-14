Neubörger nach Derbysieg in Runde drei! Verlinkte Inhalte Kreispokal Emsland Neubörger SG Wippingen

Am Mittwochabend empfing der SV Neubörger bei Temperaturen über 30 Grad die SG Wippingen/Renkenberge zum Pokalderby in der zweiten Runde. Das Spiel entwickelte sich, auch dem Wetter geschuldet, nur sehr zäh. Beide Mannschaften boten zunächst fußballerisch nicht viel. Das Spiel war sehr umkämpft und so ging es vollkommen gerechtfertigt mit einem torlosen Remis in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit wusste das Spiel zunächst nicht wirklich zu überzeugen. Erst ab der zweiten Trinkpause (in beiden Halbzeiten wurde je eine eingelegt) wurde Neubörger zwingender. Fynn Wübben scheiterte mit einem Fernschuss an der Latte, Jakob Kerßens setzte nur kurz darauf ebenfalls einen Fernschuss knapp über das Gehäuse. In der 75. Minute durften sich die zahlreich erschienenen Zuschauer doch noch über den Führungstreffer freuen: Eine Hereingabe in den Strafraum wurde von einem Wippinger Verteidiger perfekt auf Moritz Kerßens verlängert, der sehenswert und eiskalt versenkte. Neun Minuten später legte Moritz nach, nachdem der Schussversuch seines Bruders zunächst gescheitert war.