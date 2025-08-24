Neubörger macht den Traumstart perfekt

Am Freitagabend war die Erste Herren des SV Neubörger auswärts bei der SG Walchum-Hasselbrock zu Gast.

Walchum-Hasselbrock kam erst in der 25. Minute zu einer ersten Torchance – und die wurde gleich brandgefährlich: Patrick Ahrens entwischte der Neubörger Abwehr, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Torwart Bernd Horstmann, der stark parierte und den Rückstand verhinderte, der zu diesem Zeitpunkt auch unverdient gewesen wäre. Nach dieser Aktion fanden die Hausherren besser ins Spiel, die anfängliche Überlegenheit der Gäste schmolz dahin, und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 30. Minute traf Walchum-Hasselbrock die Latte, drei Minuten später rettete Silas Koop mit einer spektakulären Flugeinlage gegen Guyhermann Kouassi. Nur zwei Minuten danach hatte Jonas Korte Pech, als sein Schuss am Pfosten landete. In der 44. Minute war es dann soweit: Nach Vorarbeit von Jakob Kerßens erzielte Marius Korte den umjubelten Führungstreffer für Neubörger. Kurz darauf bat Schiedsrichter Hermann Cordes zum Pausentee.

Die Gäste fanden besser ins Spiel: In der zehnten Minute fing Jakob Kerßens einen zu kurzen Pass der Hausherren ab, spielte auf seinen Zwillingsbruder durch, der frei auf den Torhüter zulief, den Ball jedoch knapp links am Tor vorbeisetzte.

Die zweite Halbzeit verlief deutlich unspektakulärer. Über weite Strecken spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, geprägt von vielen Zweikämpfen und kleineren Fouls, aber nur wenigen klaren Torchancen. Eine nennenswerte Möglichkeit hatte Henrik Krallmann in der 54. Minute, als er sehenswert mehrere Neubörger Spieler ausdribbelte, sein Abschluss jedoch ungefährlich blieb.

In der 72. Minute reagierte Gäste-Trainer Uwe Reinelt und brachte Lennart Schuten für den angeschlagenen Jakob Kerßens, der mit Krämpfen ausgewechselt werden musste. Die Einwechslung erwies sich als Glücksgriff: Schuten brachte frischen Wind in die Offensive, lief unermüdlich an und störte früh im Aufbauspiel. In der 83. Minute eroberte er an der Torauslinie den Ball, spielte auf den ebenfalls eingewechselten Sami Rezaie, der direkt zu Marius Korte weiterleitete. Dieser hätte seinen dritten Doppelpack im dritten Spiel perfekt machen können, bewies jedoch Übersicht und legte uneigennützig zurück auf Rezaie, der kompromisslos zum 0:2 einschob.

Mit dem zweiten Treffer machte Neubörger den Deckel drauf und ließ auch in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Eine besondere Erwähnung verdient zudem Philipp Langen aus der eigenen Jugend, der in der 58. Minute eingewechselt wurde und in der Abwehr ein souveränes und ruhiges Debüt im Herrenfußball feierte.

Weiter geht es für Neubörger am Sonntag, den 31. August, mit einem Heimspiel gegen den SV Eintracht Neulangen.