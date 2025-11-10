Neubörger gewinnt Rückrundenauftakt

Ein Kunstwerk von einem Tor: Weil das echte Foto zu grobkörnig war, hat ChatGPT kurzerhand ein impressionistisches Kunstwerk draus gemacht – Foto: Anna Schmitz (KI-bearbeitet)

Zum Rückrundenauftakt war am Sonntag der SV Hilkenbrook an den Deverweg gekommen. Neubörger startete motiviert ins Spiel und wollte sich im letzten Heimspiel des Jahres mit drei Punkten bei den wieder zahlreich erschienenen Zuschauern bedanken.

Zum ersten Mal in dieser Saison spielte man dabei wieder auf dem Hauptplatz, der nach Schädlingsbefall aufwändig wiederhergerichtet werden musste. In der 38. Minute fasste sich Marius Korte ein Herz und erzielte mit einem Distanzschuss den Führungstreffer, der auch gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.