Neubörger gewinnt Rückrundenauftakt

Zum Rückrundenauftakt war am Sonntag der SV Hilkenbrook an den Deverweg gekommen.
Neubörger startete motiviert ins Spiel und wollte sich im letzten Heimspiel des Jahres mit drei Punkten bei den wieder zahlreich erschienenen Zuschauern bedanken.
Zum ersten Mal in dieser Saison spielte man dabei wieder auf dem Hauptplatz, der nach Schädlingsbefall aufwändig wiederhergerichtet werden musste.
In der 38. Minute fasste sich Marius Korte ein Herz und erzielte mit einem Distanzschuss den Führungstreffer, der auch gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.
In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste zunächst selber, nachdem Heinz-Theo Pohlabeln für ein taktisches Foul die Ampelkarte sah.
In der 79. Minute erhöhte Neubörger dann: Nach einer Ecke vom Torschützen Korte brachte Matthias Wessels Fischer das Leder aufs Gehäuse. Auf der Tribüne schien jedoch schon Ernüchterung aufzukommen, denn der Hilkenbrooker Torwart konnte scheinbar parieren. Doch der auf der Torauslinie optimal postierte Schiedsrichter Robert Schwarz erkannte richtigerweise, dass der Ball die Torlinie zu diesem Zeitpunkt schon voll überschritten hatte.
Diesen Vorsprung brachte Neubörger über die Zeit und hat nun am nächsten Sonntag im letzen Spiel des Jahres auswärts noch die Dersumer vor der Brust, die man im Hinspiel in einem spannenden und umkämpften Spiel mit 2:1 besiegen konnte.