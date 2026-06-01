Neubörger feiert mit der Schale - und 300 Liter Freibier von Kai Hermes · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser

Da ist das Ding! – Foto: Kai Hermes

Am vergangenen Freitag bestritt der SV Neubörger sein letztes Saisonspiel. Zu Gast war die DJK aus Breddenberg/Heidbrücken. Weil das Sommergewitter sich früh genug gen Süden verabschiedete, konnte Reinhard Kuschek die Partie pünktlich um 19.00 Uhr anpfeifen. Neubörger wollte sich mit Schwung aus der Liga verabschieden und übernahm schnell die Spielkontrolle. Marius Korte (18.) und sein Bruder Jonas (36.) besorgten die Pausenführung.

Marius legte noch zwei Buden drauf (53./90.) und sicherte sich somit die Torjägerkanone, auch Jakob Kerßens (75.) und Julien Köß bei den Gästen (61.) konnten sich noch auf der Torschützenliste eintragen.

Mal wieder bugsiert Marius Korte das Leder über die Linie und wird Torschützenkönig – Foto: Kai Hermes

Wir bedanken uns bei den Gästen der DJK Breddenberg/Heidbrücken für Euer Entgegenkommen bei der Anstoßzeit, Euer tolles Gastgeschenk und vor allem dafür, dass Ihr nach Abpfiff noch lange mit uns gefeiert habt! Beim Staffelleiter Hermann Cordes, der bei seinen sechs Staffeln für die Vereine ein riesiges Engagement zeigt, der uns in den vergangenen Saisons in misslichen Lagen immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und der es sich in dieser erfolgreichen Spielzeit nicht nehmen ließ, persönlich mit der Schale vorbeizukommen.

– Foto: Kai Hermes

Beim Schiedsrichter Reinhard Kuschek, der die Partie mit der von ihm gewohnten Routine und immer einem guten Spruch auf den Lippen leitete. Bei der Alten Herren, die ein Banner anfertigte und Theken- und Grilldienst übernahm und überdies immer wieder ihre Spieler ausleiht. Bei Marc Schröer, der nicht nur mit seiner selbstgestalteten Fahne Farbe an den Spielfeldrand brachte. Bei unseren „Stadionsprechern“ Andre Rosenboom und Thomas Schürmann. Bei allen Zuschauern und Fans! Über 300 Liter Freibier sind am Freitag über den Tresen gegangen – ihr habt uns über die ganze Saison begleitet und noch Stunden nach dem Abpfiff war keiner nach Hause gegangen! Ihr seid großartig! Bei allen, die im Hintergrund mitarbeiten, bei allen Tätigkeiten, die rund um den Spielbetrieb stattfinden.

Auch Sportwart Leon Janßen ist nicht sicher vor der Bierdusche – Foto: Kai Hermes