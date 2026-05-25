Neuberth übergibt an Toni Iannello

Zur neuen Saison findet ein weiterer Trainerwechsel beim SVA statt. Marcel Neuberth wird aus persönlichen Gründen sein Traineramt beim SVA zur Verfügung stellen. "Es war mir eine Herzensangelegenheit, dem SVA in dieser Situation zu helfen", betont er. Als ehemaliger Spieler und Spielertrainer war er maßgeblich an den Erfolgen der jüngsten Vereinsgeschichte beteiligt, und auch jetzt konnte er sein Ziel mit dem Klassenerhalt erreichen. Nachdem diese Mission erfüllt ist, ist es für ihn jedoch an der Zeit, sich wieder mehr seiner Familie und seinen drei kindern zu widmen. "Es ist sehr schade für uns, dass Marcel das Traineramt nicht über die Saison hinaus weiterführen kann", bedauert Marco Vrkic. "Seine persönlichen Beweggründe müssen wir aber akzeptieren und respektieren und sind ihm für die letzten Monate vor allem sehr dankbar. Es ist keine Selbstverständlichkeit, in der Situation, in der wir uns zu Beginn des Jahres befanden, so kurzfristig eine Mannschaft zu übernehmen. Marcel hat jedoch in keinster Weise gezögert und die Mannschaft erfolgreich zum Klassenerhalt geführt. Er wird in der SVA-Familie immer einen Platz im Herzen haben und die Türen werden für ihn jederzeit offen stehen."

Glücklicherweise konnten wir die offene Trainerposition zügig klären, sodass wir auch nach der Nachricht über Marcels Abschied nun zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Mit Toni Iannello konnten wir uns nicht nur schnell einigen, sondern sind auch davon überzeugt, dass er der richtige Mann für den ürsprünglich im vergangenen Sommer eingeschlagenen Weg ist und diesen weiterführen wird. Mit seiner immensen Erfahrung aus seiner bisherigen Trainerlaufbahn und auch nach den Gesprächen mit ihm sind wir davon überzeugt, dass er den jungen Nachwuchs führen und entwickeln kann sowie vor allem den bevorstehenden Umbruch meistern wird. So überzeugten im Austausch mit ihm die gemeinsamen Sichtweisen und seine Art schnell davon, mit ihm wieder Beständigkeit in den Verein zu bringen und gemeinsam etwas Langfristiges aufzubauen.