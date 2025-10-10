– Foto: Sascha Drenth

Neubert erwartet defensiv eingestellten Gegner Nach zwei Niederlagen in Serie will der VfL Bückeburg gegen Sudweyhe wieder ein Zeichen setzen Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Bückeburg TuS Sudweyhe

Nach zwei Pleiten in Folge steht der VfL Bückeburg am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe unter Zugzwang. Der Tabellenzweite aus der Bezirksliga 1 Hannover will die kurze Schwächephase beenden und im Kampf um den Aufstieg wieder Boden gutmachen. Trainer Kim Neubert zeigt sich vor dem Duell zuversichtlich – und gleichzeitig realistisch: „Wir rechnen ja damit, dass Sudweyhe sich auch wahrscheinlich wieder tief hinten reinstellen wird“, sagte er im Vorfeld der Partie. „Die haben da einen exzellenten Stürmer vorne, sodass sie – ähnlich wie die anderen Mannschaften – hauptsächlich über Konter spielen.“

In den vergangenen Wochen hatten die Bückeburger mehrfach Probleme mit defensiv eingestellten Gegnern, zuletzt bei den Niederlagen gegen Twistringen (1:2) und Rehburg (1:3). Entsprechend lag der Fokus im Training darauf, Lösungen gegen tiefstehende Abwehrreihen zu finden. „Darauf haben wir uns jetzt so die letzten zwei, drei Wochen auch gut vorbereitet“, betonte Neubert. Optimismus trotz Drucksituation

Trotz der jüngsten Rückschläge zeigt sich der Coach vor dem Heimspiel kämpferisch: „Ich glaube, wir sind guter Dinge, dass wir am Sonntag auf jeden Fall gewinnen werden gegen Sudweyhe“, so Neubert. „Auch wenn die nur zwei Punkte hinter uns stehen und sehr, sehr stark sind. Aber ich glaube nicht, dass wir ein drittes Mal hintereinander verlieren.“ So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfL Bückeburg Bückeburg TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 15:00 PUSH