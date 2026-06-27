Neubeginn: Ebermannsdorf setzt wieder auf Eigenständigkeit Nach zwei Jahren in einer Spielgemeinschaft meldet der Verein aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach wieder eine eigene Mannschaft im Spielbetrieb von Werner Schaupert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Sebastian Moser (links) und Daniel Seegräber sind die beiden neuen Hoffnungsträger auf der Kommandobrücke der wieder selbstständigen SpVgg Ebermannsdorf. – Foto: Verein

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse Süd zum Ende der Spielzeit 2023/24 hatte sich die SpVgg Ebermannsdorf aus dem Spielkreis Amberg/Weiden entschlossen, eine Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des ASV Haselmühl zu bilden. Nach zwei Spielzeiten in der A-Klasse wagen die Blau-Weißen nun wieder einen Neustart und gehen in der kommenden, im Juli beginnenden Saison wieder mit einer eigenständigen Herrenmannschaft an den Start.



Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, hat man hierzu ein neues Trainerduo verpflichtet, das diesen Neubeginn anschieben und die sportliche Verantwortung übernehmen wird. Mit Sebastian Moser (36) und Daniel Seegräber (35) schenkt man dabei zwei Spielertrainern das Vertrauen, die erstmals eine Trainerstation im Herrenbereich übernehmen. „Beide wohnen in Ebermannsdorf und bringen viel Erfahrung mit. Nach jahrelanger, harter und erfolgreicher Jugendarbeit im Verein freuen sie sich besonders darauf, unseren Verein wieder in eine eigenständige Herrenmannschaft zu führen“, werden die Verantwortlichen in der Mitteilung zitiert.

Sebastian Moser stand zuletzt beim Kreisligisten TuS Rosenberg unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison auf 15 Einsätze kam. In seiner Laufbahn sammelte er zudem höherklassige Erfahrung beim FC Amberg, für den er unter anderem in der Landes- und Bayernliga dem runden Leder hinterherjagte und beim SV Raigering, der 2011 der Bezirksoberliga angehörte. Daniel Seegräber trug zuletzt das Trikot des TSV Theuern in der A-Klasse Süd und hatte mit seinen 17 Saisontoren und 10 Assists einen großen Anteil daran, dass der Verein aus dem Ortsteil von Kümmersbruck über den Umweg der Relegation nach fünf Spielzeiten in die Kreisklasse zurückkehren konnte.



Da man wieder auf Eigenständigkeit setzt, hat der Verein natürlich auch an der Vergrößerung des vorhandenen Kaders gearbeitet, wie er in der Presseinfo weiter erklärt. Mit Luis Schildbach (21) vom FC Amberg II, Bastian Fleischmann (22) vom SV Köfering II, Geronimo Hirniak (26) von der DJK Ursensollen, Marco Arieta vom SV Inter Bergsteig Amberg, Tobias Seegräber (27) vom SV Köfering und Noah Preischl (20) vom 1. FC Rieden stehen sechs Neuzugänge fest. Zudem kehren mit Marcel Paulus (21) und Simon Liebl (31) zwei bekannte Gesichter zur SpVgg zurück. Beide waren in der vergangenen Saison hauptsächlich für die erste Mannschaft des ASV Haselmühl im Einsatz, kamen aber auch in der Spielgemeinschaft zum Einsatz. Darüber hinaus trugen sie in der Vergangenheit schon das Trikot der SpVgg.





Daniel Seegräber drückt gegenüber FuPa die Vorfreude der beiden Trainer-Newcomer aus, ihren Teil zum Neustart in Ebermannsdorf beitragen zu dürfen: „Sebi und ich freuen uns sehr, dieses Projekt als Trainerteam zu leiten. Dank der hervorragenden Jugendarbeit unseres Vereins konnten wir 13 Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich übernehmen. Ergänzt durch einige erfahrene Spieler, verfügen wir damit über eine ausgewogene Mischung aus jungen Talenten und routinierten Kräften. Die Ziele, die wir gemeinsam mit dem Vorstand und dem Spartenleiter definiert haben, sind klar: Die Mannschaft soll als Einheit zusammenwachsen, sich sportlich weiterentwickeln und sich langfristig wieder als eigenständige und erfolgreiche Herrenmannschaft der SpVgg Ebermannsdorf etablieren.“