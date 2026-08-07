Neubauer will den BC Oberbruch in ruhigeres Fahrwasser führen Neuer Trainer peilt einstelligen Tabellenplatz an und setzt auf Entwicklung statt Schnellschüsse. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nico Wolf

Nach dem schwierigen Einstieg mitten in der vergangenen Saison kann Tim Neubauer den BC Oberbruch erstmals über eine komplette Vorbereitung auf die neue Spielzeit vorbereiten. Das Ziel ist eine stabile Saison mit sichtbarer Entwicklung und einem Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Beim BC 09 Oberbruch beginnt für Trainer Tim Neubauer die erste komplette Saison an der Seitenlinie. Nachdem er und sein Trainerteam die Mannschaft erst eine Woche vor dem Rückrundenstart der vergangenen Spielzeit übernommen hatten, soll nun eine vollständige Vorbereitung die Grundlage für eine erfolgreichere Saison in der Kreisliga A Heinsberg schaffen. Die Rückrunde der vergangenen Saison bewertet Neubauer trotz der gesicherten Klasse kritisch. „Wir haben die Mannschaft erst eine Woche vor dem Rückrundenstart der Saison 2025/2026 übernommen und können daher nur die Rückrunde bewerten.“ Mit deren Verlauf sei man „insgesamt nicht zufrieden“. Verletzungen, Sperren und kurzfristige personelle Ausfälle hätten die Mannschaft qualitativ stark beeinträchtigt und seien nicht ausreichend zu kompensieren gewesen. Hinzu kam, dass das Trainerteam keine Möglichkeit hatte, eine Wintervorbereitung nach den eigenen Vorstellungen durchzuführen. „Eine Vorbereitung ist gerade bei einem Trainerwechsel entscheidend, um Spielidee, Abläufe und Inhalte zu vermitteln. Da wir das Team erst unmittelbar vor dem ersten Pflichtspiel übernommen haben, mussten wir direkt im laufenden Wettbewerb arbeiten. Unter diesen Umständen war es schwierig, die Mannschaft nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Seit dem 12. Juli läuft nun die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Dreimal pro Woche steht Training auf dem Programm, ergänzt durch wöchentliche Testspiele. Mit dem bisherigen Verlauf zeigt sich Neubauer zufrieden. „Die Mannschaft zieht gut mit, die Trainingsbeteiligung ist hoch und die Intensität stimmt.“ Besonders wichtig seien dem Trainerteam Freude an der Arbeit, hohe Konzentration und eine klare Kommunikation. „Die ersten Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.“ Einzelne Spieler möchte Neubauer in dieser Phase bewusst nicht hervorheben. „Während der Vorbereitung konzentrieren wir uns auf die gesamte Mannschaft und nicht auf einzelne Spieler.“ Das Lob gelte daher dem gesamten Team. „Die Jungs ziehen das Trainingspensum mit großer Einsatzbereitschaft und einer positiven Einstellung durch. Man spürt, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt machen möchte. Genau dieser Teamgedanke ist die Basis, auf der wir in der kommenden Saison aufbauen wollen.“