Neubauer kehrt zurück: BC Oberbruch mit neuem Trainerteam BC 09 Oberbruch trennt sich von Danny Silver und holt alten Bekannten zurück von PM / red · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

Oliver Treuner (li.), Tim Neubauer (mitte) und Tim Lengersdorf (re.) bilden das neue Trainer-Team beim BC Oberbruch. – Foto: BC Oberbruch

Beim BC 09 Oberbruch hat es einen Trainerwechsel gegeben. Am Montagabend trennte sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Danny Silver, der die Mannschaft in den vergangenen eineinhalb Jahren betreut hatte. Der A-Ligist aus dem Kreis Heinsberg steht aktuell mit 17 Punkten im Tabellenmittelfeld der Kreisliga A Heinsberg und will im weiteren Saisonverlauf neue Impulse setzen.

Der Verein würdigte ausdrücklich die Arbeit des bisherigen Trainers. Silver habe „sein ganzes Herzblut investiert und sich jederzeit voll für die Mannschaft eingesetzt“. Dafür bedankte sich der BC 09 ausdrücklich und wünschte ihm „privat sowie sportlich alles Gute für die Zukunft“. Nur kurze Zeit nach der Trennung präsentierte der Klub bereits den Nachfolger. Tim Neubauer übernimmt ab sofort gemeinsam mit seinen beiden Co-Trainern Tim Lengersdorf und Oliver Treuner die Verantwortung für die erste Mannschaft. Das neue Trainerteam steht laut Verein „für einen klaren Kurs, hohe Verlässlichkeit und neue Energie“. Für Neubauer und Treuner ist es zudem eine Rückkehr in vertrautes Umfeld: Beide gelten als echte „Brööker Jung“ und sind in Oberbruch bestens bekannt.

Der 33-jährige Neubauer sammelte seine ersten Trainererfahrungen bereits während seiner aktiven Zeit im Jugendbereich des BC 09 Oberbruch. In seinem letzten Jahr beim Verein war er als Co-Trainer tätig, ehe er seine erste Cheftrainerstation bei Grün-Weiß Karken antrat. Dort arbeitete der heutige B-Lizenz-Inhaber fünf Jahre lang und entwickelte sich nach eigenen Angaben sowohl menschlich als auch fachlich weiter. Ende 2024 beendete Neubauer seine Tätigkeit in Karken und übernahm anschließend für fünf Monate den Landesligisten SV Helpenstein, wo er bereits mit seinem jetzigen Trainerteam zusammenarbeitete. Nach einer familiär bedingten Pause – Tochter Lou wurde geboren – ist Neubauer nun bereit für die nächste Aufgabe. Kaniecki: "Sehen großes Potenzial" „Die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, wurde nicht zuletzt durch die Verfügbarkeit von Tim Neubauer und seinem Trainerteam beeinflusst. Tim Neubauer und sein Team sind beim BC positiv bekannt, und wir sehen damit ein großes Potenzial, gemeinsam mit der Mannschaft neue Impulse zu setzen und den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen.“ Besonders hob er zudem die intensive Vorbereitung durch die sportliche Leitung hervor und betonte: „Wir sind davon überzeugt, dass dieser neue Weg mit Tim Neubauer für uns der richtige Schritt ist, um die nötigen sportlichen Impulse setzen zu können", erläuterte Andreas Kaniecki, 1. Vorsitzende des BC 09 Oberbruch, die Entscheidung.