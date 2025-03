Neubau des Millinger Sportheims rückt näher

42 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung des SV Millingen. Sie trafen sich diesmal allerdings nicht wie gewohnt im Klubheim auf der Sportanlage an der Jahnstraße, sondern im Ulrichhaus an der Alpener Straße. Das alte Gebäude ist bereits abgerissen. 2027 soll das Mitgliedertreffen im neuen Vereinsheim stattfinden. So sehen die aktuellen Planungen zum Neubau aus. Ulrich Glanz bleibt an der Spitze des SVM.