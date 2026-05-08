Neuausrichtung vom Vorstand bis zur Mannschaft

Mit Yannick Laqua übernimmt ab Sommer 2026 ein neuer, vielversprechender Trainer das Ruder. Mit ihm verbindet der Verein die Hoffnung auf frische Impulse und neue Ideen, die sowohl auf als auch neben dem Platz spürbar sein sollen.

Auch im Vorstand zeichnet sich eine klare Entwicklung ab: Eine gezielte Verjüngung bringt neue Perspektiven und moderne Ansätze in die Vereinsarbeit. Dieser Wandel spiegelt sich ebenso in der sportlichen Ausrichtung wider – Trainer und Team stehen für einen Neustart mit viel Entwicklungspotenzial.