Neuausrichtung vom Vorstand bis zur Mannschaft

Mit Yannick Laqua übernimmt ab Sommer 2026 ein neuer, vielversprechender Trainer das Ruder. Mit ihm verbindet der Verein die Hoffnung auf frische Impulse und neue Ideen, die sowohl auf als auch neben dem Platz spürbar sein sollen.
Auch im Vorstand zeichnet sich eine klare Entwicklung ab: Eine gezielte Verjüngung bringt neue Perspektiven und moderne Ansätze in die Vereinsarbeit. Dieser Wandel spiegelt sich ebenso in der sportlichen Ausrichtung wider – Trainer und Team stehen für einen Neustart mit viel Entwicklungspotenzial.
Ein besonders spannendes Projekt befindet sich aktuell in der Entstehung. Der Fokus liegt dabei bewusst auf jungen Spielern, die hungrig sind, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas aufzubauen. Talentförderung und langfristige Entwicklung stehen im Mittelpunkt der Planungen.
Darüber hinaus soll das Vereinsleben wieder stärker in den Fokus rücken. Gemeinschaft, Zusammenhalt und Identifikation mit dem Verein sind zentrale Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft.
Wir wünschen Yannick Laqua sowie der gesamten Mannschaft viel Erfolg, eine gute Entwicklung und vor allem viel Glück für die kommende Saison!