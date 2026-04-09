Neuausrichtung mit Kontinuität bei Union Salzgitter

– Foto: SV Union Salzgitter

Beim SV Union Salzgitter stehen zur neuen Saison Veränderungen im Trainerteam an. Nach neun Jahren als Cheftrainer gibt Lars Freytag seine Position ab, bleibt dem Verein aber in neuer Funktion erhalten. Der Klub setzt dabei bewusst auf Kontinuität und eigene Werte.

Wie der Verein mitteilt, wurde der Schritt „in einem offenen und konstruktiven Austausch“ zwischen Abteilungsleiter Adrian Borgs und Lars Freytag gemeinsam getroffen. Künftig soll Freytag seine Erfahrung in einer neuen Rolle einbringen, nämlich als Schnittstellenkoordinator zwischen den Herrenteams und der U19.

Damit endet eine prägende Ära. In den vergangenen Jahren hat Freytag die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich gestaltet, zahlreiche junge Spieler gefördert und den Aufstieg in die Landesliga entscheidend mitgestaltet. Der Verein hebt dabei nicht nur die sportlichen Erfolge hervor, sondern auch die persönliche Ebene der Zusammenarbeit, die von Vertrauen und Kollegialität geprägt gewesen sei und in eine Freundschaft mündete. Umso wichtiger erscheint es den Verantwortlichen, dass Freytag dem Klub weiterhin erhalten bleibt.

Kontinuität bleibt ein zentrales Element der Planungen. Flo Koziol wird auch in der kommenden Saison als spielender Trainer eine wichtige Rolle einnehmen und gilt weiterhin als zentrale Figur innerhalb der Mannschaft.

Zugleich öffnet sich der Verein für neue Impulse aus den eigenen Reihen. Mit Alexander Bischoff stößt eine prägende Persönlichkeit der Vereinsgeschichte zum Trainerteam. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn übernimmt er nun Verantwortung im Herrenbereich. Bischoff bringt bereits Erfahrung aus der Jugendarbeit mit, die er seit Juli 2019 beim SC U Salzgitter gesammelt hat. Seine fachliche Kompetenz und seine Vorstellungen von moderner Mannschaftsführung werden als passend zur Ausrichtung des Vereins beschrieben.

Auch auf der Torwarttrainerposition setzt der Klub auf Verlässlichkeit. Markus Stephan bleibt dem Team erhalten, seine Rolle wurde in Gesprächen bestätigt und in die zukünftige Planung integriert.

Insgesamt verfolgt der SV Union Salzgitter weiterhin eine klare Strategie: Die Förderung eigener Talente steht im Mittelpunkt, ergänzt durch gezielte externe Verstärkungen. Die vereinseigenen Werte sollen dabei die Grundlage bilden.

Mit einem weitgehend zusammenbleibenden Kader und bereits angekündigten Neuzugängen, die demnächst vorgestellt werden sollen blickt der Tabellenzehnte der Bezirksliga optimistisch auf die kommende Saison, mit einem Trainerteam, das für Kontinuität und zugleich für neue Impulse steht.