Neuausrichtung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück

– Foto: Matthis Schmidt

Mit Beginn der neuen Spielzeit greift im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück eine grundlegende Veränderung: Die jahrgangsbezogenen Bezeichnungen U19, U17 oder U15 werden durch die klassischen Begriffe A-, B-, C-, D- und E-Junioren ersetzt. Ziel ist es, die Entwicklung der Spieler stärker an Leistungsstand und biologischem Alter auszurichten, statt strikt nach Geburtsjahrgängen zu trennen.

Auf den Trainerbänken setzt man überwiegend auf vertraute Gesichter. Tim Danneberg geht in seine erste volle Saison mit der A-Jugend. In der B-Jugend übernimmt Fabian Hebbeler die erste Mannschaft, Felix Petersen trainiert die zweite. Bei den C-Junioren leiten Lennard Klindworth (CI) und Lennart Holzmann (CII) die Teams. Die D- und E-Junioren werden von Miguel Föhrde, Jannik Voitel und Denis Scherer betreut, unterstützt von Axel Kreutzer. Wege in den Profibereich: Spieler und Mitarbeiter schaffen den Sprung

Neben der Neustrukturierung im Nachwuchsbereich gibt es auch zahlreiche personelle Entwicklungen Richtung Lizenzmannschaft. Besonders hervorzuheben ist Frithjof Hansen, der seit Ende 2024 zum Trainerstab der Profis gehört und unter Chefcoach Timo Schultz als Co-Trainer arbeitet. Ebenfalls aufgestiegen ist Physiotherapeutin Mailen Valle, die nun fester Bestandteil des Funktionsteams der Profimannschaft ist.

Auch Spieler aus dem NLZ konnten den nächsten Schritt gehen. Mit Rohin Shivani, Joschka Kroll, Finn Cramer und Ibrahim Touray wurden mehrere Talente verliehen, um Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln. Mats Remberg erhielt dagegen einen Profivertrag und ergänzt als dritter Torhüter das Kadertrio hinter Lukas Jonsson und Niklas Sauter. Damit reiht er sich in die Liste jüngster Aufsteiger aus dem eigenen Nachwuchs ein, zu der bereits Kevin Wiethaup, Ismail Badjie, Yigit Karademir und Bernd Riesselmann zählen. Junge Talente rücken in den Fokus

Mit Jakob Völkerding, Ole Fehring und Luca Kröger haben sich zudem weitere Spieler für höhere Aufgaben empfohlen. Fehring und Kröger nahmen an der Sommervorbereitung in Österreich teil, während Völkerding und Kröger im Test gegen den FC Gütersloh Einsatzzeit sammelten. Obwohl sie weiterhin der A-Jugend angehören, klopfen sie bereits an die Tür zur Lizenzmannschaft.