Neuausrichtung für die Zweite: Tarik Yalcin wird Trainer bei Blau-Weiß

Der SC Blau-Weiß 06 Köln stellt die Weichen für die Saison 2026/2027 und präsentiert mit Tarik Yalcin den neuen Trainer für die zweite Herrenmannschaft. Mit Yalcin verpflichtet der Verein einen ambitionierten jungen Trainer für seine zweite Herrenmannschaft.
Ein modernes Profil für die sportliche Entwicklung
Die Entscheidung für Yalcin basiert auf seiner modernen Fußballphilosophie und einer empathischen Art der Menschenführung. Der Verein sieht in ihm die ideale Besetzung, um die sportliche Entwicklung im Seniorenbereich voranzutreiben. Die Verhandlungen waren laut Vereinsangaben von Beginn an durch gegenseitiges Vertrauen und eine klare, gemeinsame Vision geprägt. Die Verpflichtung von Yalcin ist das Resultat einer engen Abstimmung zwischen dem Vorstand und dem neuen sportlichen Leiter, Sven Henke. Man ist überzeugt, mit dem jungen Trainer exakt das gesuchte Anforderungsprofil für die "Zweite" abgedeckt zu haben.
Expertise vor allem aus dem Jugendbereich
Die meiste Zeit als Trainer verbrachte Yalcin bisher im Jugendbereich. In den vergangenen Jahren machte er sich insbesondere im höherklassigen Jugendfußball einen Namen. Unter anderem als Sonderliga-Trainer des SC West. Auch im Herrenbereich konnte Yalcin bereits Erfahrungen sammeln. Bei Ford Niehl (Kreisliga A) agierte Yalcin als Co-Trainer. In einer ersten Reaktion über die sozialen Medien bedankte er sich bei der sportlichen Leitung für das entgegengebrachte Vertrauen. „Ich freue mich sehr, mich ab der Saison 2026/27 Blau-Weiß Köln anschließen zu dürfen und darauf, gemeinsam etwas aufzubauen“.