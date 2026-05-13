Neuausrichtung für die Zweite: Tarik Yalcin wird Trainer bei Blau-Weiß Ab Sommer 2026 von Benedikt Hitze · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

Tarik Yalcin (r.) ist neuer Trainer der zweiten Mannschaft des SC – Foto: SC Blau-Weiss Köln

Der SC Blau-Weiß 06 Köln stellt die Weichen für die Saison 2026/2027 und präsentiert mit Tarik Yalcin den neuen Trainer für die zweite Herrenmannschaft. Mit Yalcin verpflichtet der Verein einen ambitionierten jungen Trainer für seine zweite Herrenmannschaft.

Ein modernes Profil für die sportliche Entwicklung Die Entscheidung für Yalcin basiert auf seiner modernen Fußballphilosophie und einer empathischen Art der Menschenführung. Der Verein sieht in ihm die ideale Besetzung, um die sportliche Entwicklung im Seniorenbereich voranzutreiben. Die Verhandlungen waren laut Vereinsangaben von Beginn an durch gegenseitiges Vertrauen und eine klare, gemeinsame Vision geprägt. Die Verpflichtung von Yalcin ist das Resultat einer engen Abstimmung zwischen dem Vorstand und dem neuen sportlichen Leiter, Sven Henke. Man ist überzeugt, mit dem jungen Trainer exakt das gesuchte Anforderungsprofil für die "Zweite" abgedeckt zu haben.