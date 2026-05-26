Neuausrichtung der Spielgemeinschaft Kreisklasse A Heidelberg +++ SG Baiertal/Schatthausen blickt vorsichtig optimistisch auf die Saison 2026/2027 von SpVgg/FC/red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Für die SG Baiertal/Schatthausen steht in der kommenden Saison ein Umbruch an – Foto: Thomas Rinke

Nach dem sportlich enttäuschenden Abstieg der ersten Mannschaft steht die SG Baiertal/Schatthausen auch in diesem Sommer – wie bereits in der vergangenen Runde – vor der Herausforderung, zahlreiche Abgänge kompensieren zu müssen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die Spielgemeinschaft weiterhin auf ein großes Fundament bauen kann: Mit aktuell rund 35 Spielern ist der Kader definitiv zu groß für nur eine Mannschaft.

Daher wird die SG auch in der Saison 2026/2027 mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft wird die SG künftig in der A-Klasse sowie in der C-Klasse vertreten sein. Ein wichtiger Schritt in der Planung für die kommende Runde war die Besetzung der Trainerposten. Nachdem Florian Brenzinger sein Traineramt bereits während der laufenden Saison niedergelegt hatte, galt es zunächst, eine neue sportliche Führung für die erste Mannschaft zu finden.

Hier wurde man innerhalb der eigenen Reihen fündig: Marvin Mix, aktueller Trainer der zweiten Mannschaft, wird ab Sommer die sportlichen Geschicke der M1 übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Malte Seibert sowie dem spielenden Co-Trainer Philipp Ketterer. Patrick Franz bleibt weiterhin als Torwarttrainer Teil des Trainerteams. Veränderungen gibt es auch rund um die zweite Mannschaft: Patrick Dorn, bisheriger Co-Trainer der M2, wird sein Amt zum Saisonende niederlegen. Der frisch gebackene Papa möchte künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Die SG bedankt sich an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht der kleinen Familie alles Gute und viele schöne gemeinsame Momente zu dritt.