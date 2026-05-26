Neuausrichtung der Spielgemeinschaft

Nach dem sportlich enttäuschenden Abstieg der ersten Mannschaft steht die SG Baiertal/Schatthausen auch in diesem Sommer – wie bereits in der vergangenen Runde – vor der Herausforderung, zahlreiche Abgänge kompensieren zu müssen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die Spielgemeinschaft weiterhin auf ein großes Fundament bauen kann: Mit aktuell rund 35 Spielern ist der Kader definitiv zu groß für nur eine Mannschaft.
Daher wird die SG auch in der Saison 2026/2027 mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft wird die SG künftig in der A-Klasse sowie in der C-Klasse vertreten sein.
Ein wichtiger Schritt in der Planung für die kommende Runde war die Besetzung der Trainerposten. Nachdem Florian Brenzinger sein Traineramt bereits während der laufenden Saison niedergelegt hatte, galt es zunächst, eine neue sportliche Führung für die erste Mannschaft zu finden.
Hier wurde man innerhalb der eigenen Reihen fündig: Marvin Mix, aktueller Trainer der zweiten Mannschaft, wird ab Sommer die sportlichen Geschicke der M1 übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Malte Seibert sowie dem spielenden Co-Trainer Philipp Ketterer. Patrick Franz bleibt weiterhin als Torwarttrainer Teil des Trainerteams.
Veränderungen gibt es auch rund um die zweite Mannschaft: Patrick Dorn, bisheriger Co-Trainer der M2, wird sein Amt zum Saisonende niederlegen. Der frisch gebackene Papa möchte künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Die SG bedankt sich an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht der kleinen Familie alles Gute und viele schöne gemeinsame Momente zu dritt.
Christoph Maier, der das Traineramt nach dem Rücktritt von Florian Brenzinger in der laufenden Saison kommissarisch übernommen hatte, bleibt der SG erfreulicherweise erhalten und wird in der kommenden Runde die Verantwortung für die zweite Mannschaft übernehmen. Unterstützt wird er hierbei von Alexander Kornev als spielendem Co-Trainer.
Im Sinne aller Beteiligten hätten sich die Verantwortlichen gewünscht, diese Entscheidungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt kommunizieren zu können. Dies war jedoch aus unterschiedlichen Gründen leider nicht möglich. Umso erfreulicher ist es nun, dass rechtzeitig vor der neuen Saison ein wichtiges Fundament für die Spielzeit 2026/2027 gelegt werden konnte.
Die Verantwortlichen der beteiligten Vereine SpVgg Baiertal und FC Fortuna Schatthausen blicken deshalb vorsichtig optimistisch auf die kommende Runde und hoffen, beide Mannschaftskader bis zum Beginn der Vorbereitung noch gezielt verstärken zu können. Hierbei soll sich auch jeder externe Spieler angesprochen fühlen, der Interesse hätte, in der Saison 26/27 das Trikot der SG zu tragen. Egal ob man sich aktuell noch in der Fußballpause befindet oder noch unentschlossen bei der Wahl des Vereins ist, bei der Spielgemeinschaft kann jeder Spieler eine Heimat finden! Die Kontaktaufnahme erfolgt über folgende Nummer: 0160 2236695